https://ria.ru/20250305/tramp-2003111976.html
Трамп пообещал, что США установят флаг на Марсе
Трамп пообещал, что США установят флаг на Марсе - РИА Новости, 05.03.2025
Трамп пообещал, что США установят флаг на Марсе
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна будет лидером в освоении космоса и в будущем установит американский флаг на "Красной планете", а также далеко за... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T07:07:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что страна будет лидером в освоении космоса и в будущем установит американский флаг на "Красной планете", а также далеко за ее пределами. "Мы будем покорять безграничные горизонты науки, вести человечество в космос, водрузим американский флаг на планете Марс и даже далеко за его пределами," – сказал Трамп, выступая перед Конгрессом. Президент подчеркнул, что его администрация намерена укрепить позиции США как ведущей космической державы.
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сша, марс, дональд трамп
Трамп пообещал, что США установят флаг на Марсе
Трамп: США будут лидером в освоении космоса и установят флаг на Марсе