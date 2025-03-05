https://ria.ru/20250305/tramp-2003111976.html

Трамп пообещал, что США установят флаг на Марсе

Трамп пообещал, что США установят флаг на Марсе - РИА Новости, 05.03.2025

Трамп пообещал, что США установят флаг на Марсе

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна будет лидером в освоении космоса и в будущем установит американский флаг на "Красной планете", а также далеко за... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T07:07:00+03:00

2025-03-05T07:07:00+03:00

2025-03-05T07:07:00+03:00

сша

марс

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003103757_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f5988d5a21abecc7f7c10ed40ed1c7b1.jpg

ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что страна будет лидером в освоении космоса и в будущем установит американский флаг на "Красной планете", а также далеко за ее пределами. "Мы будем покорять безграничные горизонты науки, вести человечество в космос, водрузим американский флаг на планете Марс и даже далеко за его пределами," – сказал Трамп, выступая перед Конгрессом. Президент подчеркнул, что его администрация намерена укрепить позиции США как ведущей космической державы.

https://ria.ru/20250305/tramp-2003111804.html

сша

марс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, марс, дональд трамп