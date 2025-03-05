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Трамп пообещал, что США установят флаг на Марсе - РИА Новости, 05.03.2025
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07:07 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/tramp-2003111976.html
Трамп пообещал, что США установят флаг на Марсе
Трамп пообещал, что США установят флаг на Марсе - РИА Новости, 05.03.2025
Трамп пообещал, что США установят флаг на Марсе
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна будет лидером в освоении космоса и в будущем установит американский флаг на "Красной планете", а также далеко за... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T07:07:00+03:00
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марс
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что страна будет лидером в освоении космоса и в будущем установит американский флаг на "Красной планете", а также далеко за ее пределами. "Мы будем покорять безграничные горизонты науки, вести человечество в космос, водрузим американский флаг на планете Марс и даже далеко за его пределами," – сказал Трамп, выступая перед Конгрессом. Президент подчеркнул, что его администрация намерена укрепить позиции США как ведущей космической державы.
https://ria.ru/20250305/tramp-2003111804.html
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сша, марс, дональд трамп
США, Марс, Дональд Трамп
Трамп пообещал, что США установят флаг на Марсе

Трамп: США будут лидером в освоении космоса и установят флаг на Марсе

© AP Photo / Ben CurtisПрезидент США Дональд Трамп жестикулирует во время выступления на совместном заседании Конгресса в Капитолии в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп жестикулирует во время выступления на совместном заседании Конгресса в Капитолии в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Президент США Дональд Трамп жестикулирует во время выступления на совместном заседании Конгресса в Капитолии в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что страна будет лидером в освоении космоса и в будущем установит американский флаг на "Красной планете", а также далеко за ее пределами.
"Мы будем покорять безграничные горизонты науки, вести человечество в космос, водрузим американский флаг на планете Марс и даже далеко за его пределами," – сказал Трамп, выступая перед Конгрессом.
Президент подчеркнул, что его администрация намерена укрепить позиции США как ведущей космической державы.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в конгрессе США. 4 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Трамп заявил о задержании террориста, виновного в гибели военных США
07:05
 
СШАМарсДональд Трамп
 
 
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