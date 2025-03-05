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Трамп заявил о задержании террориста, виновного в гибели военных США - РИА Новости, 05.03.2025
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07:05 05.03.2025 (обновлено: 10:56 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/tramp-2003111804.html
Трамп заявил о задержании террориста, виновного в гибели военных США
Трамп заявил о задержании террориста, виновного в гибели военных США - РИА Новости, 05.03.2025
Трамп заявил о задержании террориста, виновного в гибели военных США
США поймали террориста, виновного в гибели военных США при выводе войск из Афганистана, "прямо сейчас" его везут в Штаты, заявил президент Дональд Трамп. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T07:05:00+03:00
2025-03-05T10:56:00+03:00
в мире
афганистан
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ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. США поймали террориста, виновного в гибели военных США при выводе войск из Афганистана, "прямо сейчас" его везут в Штаты, заявил президент Дональд Трамп. В ходе провального вывода американских войск из Афганистана погибли 13 американских военных, они были убиты в ходе теракта возле аэропорта Кабула. "Сегодня вечером я рад объявить, что мы только что задержали главного террориста, ответственного за это злодеяние, и прямо сейчас он направляется сюда, чтобы предстать перед мечом американского правосудия", – сказал Трамп в ходе обращения к конгрессу. Президент США поблагодарил Пакистан за помощь в поимке злоумышленника, однако подробностей не привел. В начале августа 2021 года талибы* (под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, афганистан, сша, кабул (город), дональд трамп, оон
В мире, Афганистан, США, Кабул (город), Дональд Трамп, ООН
Трамп заявил о задержании террориста, виновного в гибели военных США

Трамп: США поймали террориста, виновного в гибели военных в Афганистане

© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в конгрессе США. 4 марта 2025
Президент США Дональд Трамп во время выступления в конгрессе США. 4 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп во время выступления в конгрессе США. 4 марта 2025
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ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. США поймали террориста, виновного в гибели военных США при выводе войск из Афганистана, "прямо сейчас" его везут в Штаты, заявил президент Дональд Трамп.
В ходе провального вывода американских войск из Афганистана погибли 13 американских военных, они были убиты в ходе теракта возле аэропорта Кабула.
"Сегодня вечером я рад объявить, что мы только что задержали главного террориста, ответственного за это злодеяние, и прямо сейчас он направляется сюда, чтобы предстать перед мечом американского правосудия", – сказал Трамп в ходе обращения к конгрессу.
Президент США поблагодарил Пакистан за помощь в поимке злоумышленника, однако подробностей не привел.
В начале августа 2021 года талибы* (под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Выступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США. 4 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Трамп запросил финансирование новой системы ПРО Golden Dome
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В миреАфганистанСШАКабул (город)Дональд ТрампООН
 
 
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