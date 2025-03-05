Трамп заявил о задержании террориста, виновного в гибели военных США
Трамп: США поймали террориста, виновного в гибели военных в Афганистане
© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в конгрессе США. 4 марта 2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп во время выступления в конгрессе США. 4 марта 2025
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ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. США поймали террориста, виновного в гибели военных США при выводе войск из Афганистана, "прямо сейчас" его везут в Штаты, заявил президент Дональд Трамп.
В ходе провального вывода американских войск из Афганистана погибли 13 американских военных, они были убиты в ходе теракта возле аэропорта Кабула.
"Сегодня вечером я рад объявить, что мы только что задержали главного террориста, ответственного за это злодеяние, и прямо сейчас он направляется сюда, чтобы предстать перед мечом американского правосудия", – сказал Трамп в ходе обращения к конгрессу.
В начале августа 2021 года талибы* (под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность