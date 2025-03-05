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Трамп заявил, что прилагает усилия для прекращения конфликта на Украине - РИА Новости, 05.03.2025
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06:58 05.03.2025 (обновлено: 10:45 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/tramp-2003111199.html
Трамп заявил, что прилагает усилия для прекращения конфликта на Украине
Трамп заявил, что прилагает усилия для прекращения конфликта на Украине - РИА Новости, 05.03.2025
Трамп заявил, что прилагает усилия для прекращения конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что прилагает "неустанные" усилия для прекращения боевых действий на Украине и поддерживает диалог с обеими сторонами. РИА Новости, 05.03.2025
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что прилагает "неустанные" усилия для прекращения боевых действий на Украине и поддерживает диалог с обеими сторонами. "Настало время остановить это безумие, пора положить конец бессмысленной войне", - сказал Трамп во время обращения к конгрессу. По его словам, в ходе переговоров с Москвой американская сторона получила "мощные сигналы" о готовности к заключению мира. "Разве это не было бы прекрасным исходом?" – задался вопросом хозяин Белого дома. Он подчеркнул, что конфликт необходимо завершить как можно скорее, и для этого требуется взаимодействие всех сторон. "Если вы хотите прекратить войну, вам нужно говорить с обеими сторонами", - подчеркнул Трамп.
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в мире, сша, украина, москва, дональд трамп
В мире, США, Украина, Москва, Дональд Трамп
Трамп заявил, что прилагает усилия для прекращения конфликта на Украине

Трамп заявил, что получил мощные сигналы от России о готовности к миру

© AP Photo / Ben CurtisВыступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США
Выступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Ben Curtis
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что прилагает "неустанные" усилия для прекращения боевых действий на Украине и поддерживает диалог с обеими сторонами.
"Настало время остановить это безумие, пора положить конец бессмысленной войне", - сказал Трамп во время обращения к конгрессу.
По его словам, в ходе переговоров с Москвой американская сторона получила "мощные сигналы" о готовности к заключению мира.
"Разве это не было бы прекрасным исходом?" – задался вопросом хозяин Белого дома.
Он подчеркнул, что конфликт необходимо завершить как можно скорее, и для этого требуется взаимодействие всех сторон. "Если вы хотите прекратить войну, вам нужно говорить с обеими сторонами", - подчеркнул Трамп.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в конгрессе США. 4 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Трамп призвал остановить бессмысленный конфликт на Украине
06:55
 
В миреСШАУкраинаМоскваДональд Трамп
 
 
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