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Трамп заявил, что прилагает усилия для прекращения конфликта на Украине
Трамп заявил, что прилагает усилия для прекращения конфликта на Украине - РИА Новости, 05.03.2025
Трамп заявил, что прилагает усилия для прекращения конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что прилагает "неустанные" усилия для прекращения боевых действий на Украине и поддерживает диалог с обеими сторонами. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T06:58:00+03:00
2025-03-05T06:58:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что прилагает "неустанные" усилия для прекращения боевых действий на Украине и поддерживает диалог с обеими сторонами. "Настало время остановить это безумие, пора положить конец бессмысленной войне", - сказал Трамп во время обращения к конгрессу. По его словам, в ходе переговоров с Москвой американская сторона получила "мощные сигналы" о готовности к заключению мира. "Разве это не было бы прекрасным исходом?" – задался вопросом хозяин Белого дома. Он подчеркнул, что конфликт необходимо завершить как можно скорее, и для этого требуется взаимодействие всех сторон. "Если вы хотите прекратить войну, вам нужно говорить с обеими сторонами", - подчеркнул Трамп.
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в мире, сша, украина, москва, дональд трамп
В мире, США, Украина, Москва, Дональд Трамп
Трамп заявил, что прилагает усилия для прекращения конфликта на Украине
Трамп заявил, что получил мощные сигналы от России о готовности к миру
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что прилагает "неустанные" усилия для прекращения боевых действий на Украине и поддерживает диалог с обеими сторонами.
"Настало время остановить это безумие, пора положить конец бессмысленной войне", - сказал Трамп во время обращения к конгрессу.
По его словам, в ходе переговоров с Москвой американская сторона получила "мощные сигналы" о готовности к заключению мира.
"Разве это не было бы прекрасным исходом?" – задался вопросом хозяин Белого дома.
Он подчеркнул, что конфликт необходимо завершить как можно скорее, и для этого требуется взаимодействие всех сторон. "Если вы хотите прекратить войну, вам нужно говорить с обеими сторонами", - подчеркнул Трамп.