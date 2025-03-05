https://ria.ru/20250305/tramp-2003111199.html

Трамп заявил, что прилагает усилия для прекращения конфликта на Украине

Трамп заявил, что прилагает усилия для прекращения конфликта на Украине - РИА Новости, 05.03.2025

Трамп заявил, что прилагает усилия для прекращения конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что прилагает "неустанные" усилия для прекращения боевых действий на Украине и поддерживает диалог с обеими сторонами. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T06:58:00+03:00

2025-03-05T06:58:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что прилагает "неустанные" усилия для прекращения боевых действий на Украине и поддерживает диалог с обеими сторонами. "Настало время остановить это безумие, пора положить конец бессмысленной войне", - сказал Трамп во время обращения к конгрессу. По его словам, в ходе переговоров с Москвой американская сторона получила "мощные сигналы" о готовности к заключению мира. "Разве это не было бы прекрасным исходом?" – задался вопросом хозяин Белого дома. Он подчеркнул, что конфликт необходимо завершить как можно скорее, и для этого требуется взаимодействие всех сторон. "Если вы хотите прекратить войну, вам нужно говорить с обеими сторонами", - подчеркнул Трамп.

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в мире, сша, украина, москва, дональд трамп