https://ria.ru/20250305/tramp-2003110865.html
Трамп призвал остановить бессмысленный конфликт на Украине
Трамп призвал остановить бессмысленный конфликт на Украине - РИА Новости, 05.03.2025
Трамп призвал остановить бессмысленный конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп, комментируя конфликт на Украине, заявил, что настало время остановить это безумие, убийства и бессмысленный конфликт. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T06:55:00+03:00
2025-03-05T06:55:00+03:00
2025-03-05T10:45:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя конфликт на Украине, заявил, что настало время остановить это безумие, убийства и бессмысленный конфликт. "Пришло время остановить это безумие. Пришло время прекратить убийства. Пришло время положить конец бессмысленной войне", – сказал Трамп в ходе обращения к конгрессу.
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в мире, сша, украина, дональд трамп
В мире, США, Украина, Дональд Трамп
Трамп призвал остановить бессмысленный конфликт на Украине
Трамп: настало время остановить бессмысленный конфликт на Украине