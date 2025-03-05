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Трамп призвал остановить бессмысленный конфликт на Украине - РИА Новости, 05.03.2025
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06:55 05.03.2025 (обновлено: 10:45 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/tramp-2003110865.html
Трамп призвал остановить бессмысленный конфликт на Украине
Трамп призвал остановить бессмысленный конфликт на Украине - РИА Новости, 05.03.2025
Трамп призвал остановить бессмысленный конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп, комментируя конфликт на Украине, заявил, что настало время остановить это безумие, убийства и бессмысленный конфликт. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T06:55:00+03:00
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в мире
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ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя конфликт на Украине, заявил, что настало время остановить это безумие, убийства и бессмысленный конфликт. "Пришло время остановить это безумие. Пришло время прекратить убийства. Пришло время положить конец бессмысленной войне", – сказал Трамп в ходе обращения к конгрессу.
https://ria.ru/20250305/tramp-2003110194.html
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в мире, сша, украина, дональд трамп
В мире, США, Украина, Дональд Трамп
Трамп призвал остановить бессмысленный конфликт на Украине

Трамп: настало время остановить бессмысленный конфликт на Украине

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в конгрессе США. 4 марта 2025
Президент США Дональд Трамп во время выступления в конгрессе США. 4 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп во время выступления в конгрессе США. 4 марта 2025
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ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя конфликт на Украине, заявил, что настало время остановить это безумие, убийства и бессмысленный конфликт.
"Пришло время остановить это безумие. Пришло время прекратить убийства. Пришло время положить конец бессмысленной войне", – сказал Трамп в ходе обращения к конгрессу.
Заявление Трампа о письме Зеленского, в котором говорится о готовности к переговорам - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Трамп заявил, что получил письмо от Зеленского о готовности к переговорам
06:49
 
В миреСШАУкраинаДональд Трамп
 
 
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