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Трамп заявил, что США начали возвращать контроль над Панамским каналом - РИА Новости, 05.03.2025
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06:54 05.03.2025 (обновлено: 10:47 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/tramp-2003110689.html
Трамп заявил, что США начали возвращать контроль над Панамским каналом
Трамп заявил, что США начали возвращать контроль над Панамским каналом - РИА Новости, 05.03.2025
Трамп заявил, что США начали возвращать контроль над Панамским каналом
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что Вашингтон начал возвращать контроль над Панамским каналом и привел в доказательство соглашение о покупке портов... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T06:54:00+03:00
2025-03-05T10:47:00+03:00
китай
панамский канал
гонконг
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что Вашингтон начал возвращать контроль над Панамским каналом и привел в доказательство соглашение о покупке портов канала американской компанией. "Моя администрация будет возвращать Панамский канал, и мы уже начали это делать. Буквально сегодня крупная компания объявила, что покупает оба порта вокруг Панамского канала", - сказал глава государства, выступая в Капитолии перед обеими палатами конгресса. Панамский канал был построен американцами и для американцев, а не для кого-то другого, отметил он. Во вторник гонконгский оператор портов у Панамского канала заявил, что они переходят под контроль американских инвесторов, включая компанию Blackrock. Во время своей инаугурационной речи 20 января Трамп заявил о намерении взять под контроль Панамский канал. Госсекретарь США Рубио 2 февраля совершил визит в Панаму и заявил президенту страны Хосе Раулю Мулино, что Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при якобы возросшем влиянии Китая на регион. После этого глава Панамы заявил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс, один путь". При этом операционный вице-президент Панамского канала Борис Морено рассказал РИА Новости, что Китай не принимает никакого участия в его непосредственной эксплуатации. Он пояснил, что заявления Трампа о переходе Панамского канала под контроль Китая связаны с работой двух портов, которыми управляет CK Hutchinson Holdings, базирующаяся в Гонконге. По словам Морено, у этой компании в управлении находятся порты в Англии, Средиземном море, Малайзии, на Ближнем Востоке, но "акцент был сделан на Панаме".
https://ria.ru/20250202/tramp-1996929171.html
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китай, панамский канал, гонконг, дональд трамп
Китай, Панамский канал, Гонконг, Дональд Трамп
Трамп заявил, что США начали возвращать контроль над Панамским каналом

Трамп: США начали возвращать контроль над Панамским каналом

© AP Photo / Ben CurtisВыступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США
Выступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Ben Curtis
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что Вашингтон начал возвращать контроль над Панамским каналом и привел в доказательство соглашение о покупке портов канала американской компанией.
"Моя администрация будет возвращать Панамский канал, и мы уже начали это делать. Буквально сегодня крупная компания объявила, что покупает оба порта вокруг Панамского канала", - сказал глава государства, выступая в Капитолии перед обеими палатами конгресса.
Панамский канал - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Трамп не хочет сохранять статус-кво по Панамскому каналу, заявил Рубио
2 февраля, 22:14
Панамский канал был построен американцами и для американцев, а не для кого-то другого, отметил он.
Во вторник гонконгский оператор портов у Панамского канала заявил, что они переходят под контроль американских инвесторов, включая компанию Blackrock.
Во время своей инаугурационной речи 20 января Трамп заявил о намерении взять под контроль Панамский канал. Госсекретарь США Рубио 2 февраля совершил визит в Панаму и заявил президенту страны Хосе Раулю Мулино, что Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при якобы возросшем влиянии Китая на регион. После этого глава Панамы заявил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс, один путь".
При этом операционный вице-президент Панамского канала Борис Морено рассказал РИА Новости, что Китай не принимает никакого участия в его непосредственной эксплуатации. Он пояснил, что заявления Трампа о переходе Панамского канала под контроль Китая связаны с работой двух портов, которыми управляет CK Hutchinson Holdings, базирующаяся в Гонконге. По словам Морено, у этой компании в управлении находятся порты в Англии, Средиземном море, Малайзии, на Ближнем Востоке, но "акцент был сделан на Панаме".
Панамский канал - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Президент Панамы ответил на слова Трампа о возвращении канала США
23 декабря 2024, 00:39
 
КитайПанамский каналГонконгДональд Трамп
 
 
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