Трамп заявил, что США начали возвращать контроль над Панамским каналом
Трамп: США начали возвращать контроль над Панамским каналом
© AP Photo / Ben CurtisВыступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США
© AP Photo / Ben Curtis
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что Вашингтон начал возвращать контроль над Панамским каналом и привел в доказательство соглашение о покупке портов канала американской компанией.
"Моя администрация будет возвращать Панамский канал, и мы уже начали это делать. Буквально сегодня крупная компания объявила, что покупает оба порта вокруг Панамского канала", - сказал глава государства, выступая в Капитолии перед обеими палатами конгресса.
Панамский канал был построен американцами и для американцев, а не для кого-то другого, отметил он.
Во вторник гонконгский оператор портов у Панамского канала заявил, что они переходят под контроль американских инвесторов, включая компанию Blackrock.
Во время своей инаугурационной речи 20 января Трамп заявил о намерении взять под контроль Панамский канал. Госсекретарь США Рубио 2 февраля совершил визит в Панаму и заявил президенту страны Хосе Раулю Мулино, что Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при якобы возросшем влиянии Китая на регион. После этого глава Панамы заявил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс, один путь".
При этом операционный вице-президент Панамского канала Борис Морено рассказал РИА Новости, что Китай не принимает никакого участия в его непосредственной эксплуатации. Он пояснил, что заявления Трампа о переходе Панамского канала под контроль Китая связаны с работой двух портов, которыми управляет CK Hutchinson Holdings, базирующаяся в Гонконге. По словам Морено, у этой компании в управлении находятся порты в Англии, Средиземном море, Малайзии, на Ближнем Востоке, но "акцент был сделан на Панаме".
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