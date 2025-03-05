https://ria.ru/20250305/tramp-2003110469.html

США получат Гренландию "так или иначе", заявил Трамп

США получат Гренландию "так или иначе", заявил Трамп - РИА Новости, 05.03.2025

США получат Гренландию "так или иначе", заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон поддерживает право Гренландии на самоопределение и готов принять ее в состав страны, подчеркнув, что США... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T06:51:00+03:00

2025-03-05T06:51:00+03:00

2025-03-05T10:45:00+03:00

в мире

гренландия

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003108038_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_446078ce8f212de6f763c429857e0854.jpg

ВАШИНГТОН, 5 марта - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон поддерживает право Гренландии на самоопределение и готов принять ее в состав страны, подчеркнув, что США добьются этого результата в любом случае. "Мы полностью поддерживаем право народа Гренландии определить свое будущее, и если они захотят, мы с радостью примем их в состав Соединенных Штатов. Мы работаем со всеми сторонами, чтобы добиться этого, потому что Гренландия важна не только для национальной, но и для международной безопасности", - заявил Трамп в ходе обращения к конгрессу. Президент отметил, что США рассматривают Гренландию как стратегически важную территорию и готовы инвестировать в ее развитие. "Я думаю, мы получим Гренландию так или иначе. Мы обеспечим вам безопасность, сделаем вас богатыми и вместе поднимем этот регион на высоты, о которых вы даже не мечтали", - сказал он. По его словам, несмотря на небольшую численность населения, Гренландия играет ключевую роль в вопросах обороны. "Это небольшое население, но огромная территория, имеющая стратегическое значение для военной безопасности," – добавил Трамп.

https://ria.ru/20250305/tramp-2003109588.html

https://ria.ru/20250305/tramp-2003109160.html

гренландия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, гренландия, сша, дональд трамп