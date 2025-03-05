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США получат Гренландию "так или иначе", заявил Трамп - РИА Новости, 05.03.2025
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06:51 05.03.2025 (обновлено: 10:45 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/tramp-2003110469.html
США получат Гренландию "так или иначе", заявил Трамп
США получат Гренландию "так или иначе", заявил Трамп - РИА Новости, 05.03.2025
США получат Гренландию "так или иначе", заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон поддерживает право Гренландии на самоопределение и готов принять ее в состав страны, подчеркнув, что США... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T06:51:00+03:00
2025-03-05T10:45:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 5 марта - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон поддерживает право Гренландии на самоопределение и готов принять ее в состав страны, подчеркнув, что США добьются этого результата в любом случае. "Мы полностью поддерживаем право народа Гренландии определить свое будущее, и если они захотят, мы с радостью примем их в состав Соединенных Штатов. Мы работаем со всеми сторонами, чтобы добиться этого, потому что Гренландия важна не только для национальной, но и для международной безопасности", - заявил Трамп в ходе обращения к конгрессу. Президент отметил, что США рассматривают Гренландию как стратегически важную территорию и готовы инвестировать в ее развитие. "Я думаю, мы получим Гренландию так или иначе. Мы обеспечим вам безопасность, сделаем вас богатыми и вместе поднимем этот регион на высоты, о которых вы даже не мечтали", - сказал он. По его словам, несмотря на небольшую численность населения, Гренландия играет ключевую роль в вопросах обороны. "Это небольшое население, но огромная территория, имеющая стратегическое значение для военной безопасности," – добавил Трамп.
https://ria.ru/20250305/tramp-2003109588.html
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в мире, гренландия, сша, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Дональд Трамп
США получат Гренландию "так или иначе", заявил Трамп

Трамп: США получат Гренландию так или иначе

© AP Photo / Alex BrandonВыступление Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США. 4 марта 2025
Выступление Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США. 4 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Выступление Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США. 4 марта 2025
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ВАШИНГТОН, 5 марта - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон поддерживает право Гренландии на самоопределение и готов принять ее в состав страны, подчеркнув, что США добьются этого результата в любом случае.
"Мы полностью поддерживаем право народа Гренландии определить свое будущее, и если они захотят, мы с радостью примем их в состав Соединенных Штатов. Мы работаем со всеми сторонами, чтобы добиться этого, потому что Гренландия важна не только для национальной, но и для международной безопасности", - заявил Трамп в ходе обращения к конгрессу.
Выступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США. 4 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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Президент отметил, что США рассматривают Гренландию как стратегически важную территорию и готовы инвестировать в ее развитие. "Я думаю, мы получим Гренландию так или иначе. Мы обеспечим вам безопасность, сделаем вас богатыми и вместе поднимем этот регион на высоты, о которых вы даже не мечтали", - сказал он.
По его словам, несмотря на небольшую численность населения, Гренландия играет ключевую роль в вопросах обороны. "Это небольшое население, но огромная территория, имеющая стратегическое значение для военной безопасности," – добавил Трамп.
Выступление Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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В миреГренландияСШАДональд Трамп
 
 
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