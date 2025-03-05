США получат Гренландию "так или иначе", заявил Трамп
Трамп: США получат Гренландию так или иначе
© AP Photo / Alex BrandonВыступление Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США. 4 марта 2025
© AP Photo / Alex Brandon
Выступление Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США. 4 марта 2025
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ВАШИНГТОН, 5 марта - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон поддерживает право Гренландии на самоопределение и готов принять ее в состав страны, подчеркнув, что США добьются этого результата в любом случае.
"Мы полностью поддерживаем право народа Гренландии определить свое будущее, и если они захотят, мы с радостью примем их в состав Соединенных Штатов. Мы работаем со всеми сторонами, чтобы добиться этого, потому что Гренландия важна не только для национальной, но и для международной безопасности", - заявил Трамп в ходе обращения к конгрессу.
Президент отметил, что США рассматривают Гренландию как стратегически важную территорию и готовы инвестировать в ее развитие. "Я думаю, мы получим Гренландию так или иначе. Мы обеспечим вам безопасность, сделаем вас богатыми и вместе поднимем этот регион на высоты, о которых вы даже не мечтали", - сказал он.
По его словам, несмотря на небольшую численность населения, Гренландия играет ключевую роль в вопросах обороны. "Это небольшое население, но огромная территория, имеющая стратегическое значение для военной безопасности," – добавил Трамп.