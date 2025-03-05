https://ria.ru/20250305/tramp-2003110194.html

Трамп заявил, что получил письмо от Зеленского о готовности к переговорам

Трамп заявил, что получил письмо от Зеленского о готовности к переговорам - РИА Новости, 05.03.2025

Трамп заявил, что получил письмо от Зеленского о готовности к переговорам

Президент США Дональд Трамп во время выступления в американском конгрессе заявил о том, что получил письмо от Владимира Зеленского с заверением готовности как... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T06:49:00+03:00

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2025-03-05T06:59:00+03:00

украина

в мире

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владимир зеленский

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время выступления в американском конгрессе заявил о том, что получил письмо от Владимира Зеленского с заверением готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине.“Сегодня я получил важное письмо от... Зеленского… Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы добиться долгосрочного мира”, - сказал глава государства в Капитолии, выступая перед обеими палатами конгресса США.

https://ria.ru/20250305/tramp-2003110469.html

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Заявление Трампа о письме Зеленского, в котором говорится о готовности к переговорам Заявление Трампа о письме Зеленского, в котором говорится о готовности к переговорам. Президент США также рассказал, что в документе есть согласие Киева на сделку по редкоземельным металлам. 2025-03-05T06:49 true PT0M45S

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украина, в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп