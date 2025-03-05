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Трамп заявил, что получил письмо от Зеленского о готовности к переговорам - РИА Новости, 05.03.2025
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06:49 05.03.2025 (обновлено: 06:59 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/tramp-2003110194.html
Трамп заявил, что получил письмо от Зеленского о готовности к переговорам
Трамп заявил, что получил письмо от Зеленского о готовности к переговорам - РИА Новости, 05.03.2025
Трамп заявил, что получил письмо от Зеленского о готовности к переговорам
Президент США Дональд Трамп во время выступления в американском конгрессе заявил о том, что получил письмо от Владимира Зеленского с заверением готовности как... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T06:49:00+03:00
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украина
в мире
сша
владимир зеленский
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время выступления в американском конгрессе заявил о том, что получил письмо от Владимира Зеленского с заверением готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине.“Сегодня я получил важное письмо от... Зеленского… Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы добиться долгосрочного мира”, - сказал глава государства в Капитолии, выступая перед обеими палатами конгресса США.
https://ria.ru/20250305/tramp-2003110469.html
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Заявление Трампа о письме Зеленского, в котором говорится о готовности к переговорам
Заявление Трампа о письме Зеленского, в котором говорится о готовности к переговорам. Президент США также рассказал, что в документе есть согласие Киева на сделку по редкоземельным металлам.
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украина, в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп
Украина, В мире, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Трамп заявил, что получил письмо от Зеленского о готовности к переговорам

Трамп: Зеленский прислал письмо с заявлением о готовности к переговорам

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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время выступления в американском конгрессе заявил о том, что получил письмо от Владимира Зеленского с заверением готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине.
“Сегодня я получил важное письмо от... ЗеленскогоУкраина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы добиться долгосрочного мира”, - сказал глава государства в Капитолии, выступая перед обеими палатами конгресса США.
Выступление Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США. 4 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
США получат Гренландию "так или иначе", заявил Трамп
06:51
 
УкраинаВ миреСШАВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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