https://ria.ru/20250305/tramp-2003109981.html
Трамп заявил, что армия США провела лучший месяц рекрутинга за 15 лет
Трамп заявил, что армия США провела лучший месяц рекрутинга за 15 лет - РИА Новости, 05.03.2025
Трамп заявил, что армия США провела лучший месяц рекрутинга за 15 лет
Президент США Дональд Трамп во время выступления в американском конгрессе объявил, что в январе американская армия провела свой "лучший" месяц по набору... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T06:48:00+03:00
2025-03-05T06:48:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время выступления в американском конгрессе объявил, что в январе американская армия провела свой "лучший" месяц по набору рекрутов за последние 15 лет. "Я рад сообщить, что в январе армия США провела свой лучший месяц рекрутинга за 15 лет, а также что все вооруженные силы имеют одни из лучших результатов рекрутинга за всю историю наших служб", - сказал глава государства, выступая в Капитолии перед обеими палатами конгресса.
https://ria.ru/20250305/tramp-2003108475.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что армия США провела лучший месяц рекрутинга за 15 лет
Трамп: армия США провела лучший месяц по набору рекрутов за последние 15 лет