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Трамп заявил, что армия США провела лучший месяц рекрутинга за 15 лет - РИА Новости, 05.03.2025
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06:48 05.03.2025 (обновлено: 10:45 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/tramp-2003109981.html
Трамп заявил, что армия США провела лучший месяц рекрутинга за 15 лет
Трамп заявил, что армия США провела лучший месяц рекрутинга за 15 лет - РИА Новости, 05.03.2025
Трамп заявил, что армия США провела лучший месяц рекрутинга за 15 лет
Президент США Дональд Трамп во время выступления в американском конгрессе объявил, что в январе американская армия провела свой "лучший" месяц по набору... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T06:48:00+03:00
2025-03-05T10:45:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время выступления в американском конгрессе объявил, что в январе американская армия провела свой "лучший" месяц по набору рекрутов за последние 15 лет. "Я рад сообщить, что в январе армия США провела свой лучший месяц рекрутинга за 15 лет, а также что все вооруженные силы имеют одни из лучших результатов рекрутинга за всю историю наших служб", - сказал глава государства, выступая в Капитолии перед обеими палатами конгресса.
https://ria.ru/20250305/tramp-2003108475.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что армия США провела лучший месяц рекрутинга за 15 лет

Трамп: армия США провела лучший месяц по набору рекрутов за последние 15 лет

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВыступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США. 4 марта 2025
Выступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США. 4 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Выступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США. 4 марта 2025
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время выступления в американском конгрессе объявил, что в январе американская армия провела свой "лучший" месяц по набору рекрутов за последние 15 лет.
"Я рад сообщить, что в январе армия США провела свой лучший месяц рекрутинга за 15 лет, а также что все вооруженные силы имеют одни из лучших результатов рекрутинга за всю историю наших служб", - сказал глава государства, выступая в Капитолии перед обеими палатами конгресса.
Выступление Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Число незаконных пересечений границы США мигрантами снизилось, заявил Трамп
06:24
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
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