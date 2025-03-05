https://ria.ru/20250305/tramp-2003109588.html

Трамп запросил финансирование новой системы ПРО Golden Dome

Трамп запросил финансирование новой системы ПРО Golden Dome - РИА Новости, 05.03.2025

Трамп запросил финансирование новой системы ПРО Golden Dome

Президент США Дональд Трамп заявил, что направил в Конгресс запрос на финансирование новой системы противоракетной обороны Golden Dome, которая будет полностью... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T06:47:00+03:00

2025-03-05T06:47:00+03:00

2025-03-05T10:45:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что направил в Конгресс запрос на финансирование новой системы противоракетной обороны Golden Dome, которая будет полностью производиться в США. "Как главнокомандующий, я сосредоточен на создании самой мощной армии будущего. В качестве первого шага я прошу конгресс выделить средства на передовой противоракетный щит Golden Dome для защиты нашей родины. Всё будет произведено в США", - отметил Трамп, выступая перед Конгрессом. По его словам, новая система ПРО станет ключевым элементом укрепления национальной безопасности и позволит защитить страну от внешних угроз. Трамп подчеркнул, что США должны инвестировать в передовые технологии, чтобы сохранять военное превосходство.

https://ria.ru/20250305/tramp-2003106818.html

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в мире, технологии, сша, дональд трамп