https://ria.ru/20250305/tramp-2003109588.html
Трамп запросил финансирование новой системы ПРО Golden Dome
Трамп запросил финансирование новой системы ПРО Golden Dome - РИА Новости, 05.03.2025
Трамп запросил финансирование новой системы ПРО Golden Dome
Президент США Дональд Трамп заявил, что направил в Конгресс запрос на финансирование новой системы противоракетной обороны Golden Dome, которая будет полностью... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T06:47:00+03:00
2025-03-05T06:47:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что направил в Конгресс запрос на финансирование новой системы противоракетной обороны Golden Dome, которая будет полностью производиться в США. "Как главнокомандующий, я сосредоточен на создании самой мощной армии будущего. В качестве первого шага я прошу конгресс выделить средства на передовой противоракетный щит Golden Dome для защиты нашей родины. Всё будет произведено в США", - отметил Трамп, выступая перед Конгрессом. По его словам, новая система ПРО станет ключевым элементом укрепления национальной безопасности и позволит защитить страну от внешних угроз. Трамп подчеркнул, что США должны инвестировать в передовые технологии, чтобы сохранять военное превосходство.
https://ria.ru/20250305/tramp-2003106818.html
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в мире, технологии, сша, дональд трамп
В мире, Технологии, США, Дональд Трамп
Трамп запросил финансирование новой системы ПРО Golden Dome
Трамп направил в Конгресс запрос на финансирование новой системы ПРО Golden Dome