https://ria.ru/20250305/tramp-2003109160.html

Трамп призвал Канаду и Мексику остановить поток наркотиков в США

Трамп призвал Канаду и Мексику остановить поток наркотиков в США - РИА Новости, 05.03.2025

Трамп призвал Канаду и Мексику остановить поток наркотиков в США

Канада и Мексика должны принять дополнительные меры для прекращения поставок фентанила и других наркотиков в США, заявил во вторник американский президент... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T06:39:00+03:00

2025-03-05T06:39:00+03:00

2025-03-05T06:39:00+03:00

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введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Канада и Мексика должны принять дополнительные меры для прекращения поставок фентанила и других наркотиков в США, заявил во вторник американский президент Дональд Трамп, выступая перед конгрессом. "Мексика и Канада должны сделать гораздо больше, чем сделали, и остановить поток фентанила и наркотиков в США. И они это сделают", - подчеркнул он. Трамп также сообщил, что направил в конгресс запрос на финансирование крупнейшей в истории депортационной операции. "Я отправил в конгресс детализированный запрос на финансирование, в котором изложено, как именно мы устраним эти угрозы, защитим нашу родину и завершим крупнейшую депортационную операцию в истории США - даже больше, чем у нынешнего рекордсмена, президента Дуайта Эйзенхауэра", - отметил он. По словам Трампа, борьба с нелегальной миграцией и наркотрафиком остается одной из ключевых задач его администрации. Он выразил уверенность, что конгресс одобрит необходимые средства. "Я ожидаю, что конгресс незамедлительно направит мне это финансирование, чтобы я мог подписать его в закон", - добавил президент.

https://ria.ru/20250305/tramp-2003108475.html

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