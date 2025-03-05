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Трамп призвал Канаду и Мексику остановить поток наркотиков в США - РИА Новости, 05.03.2025
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06:39 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/tramp-2003109160.html
Трамп призвал Канаду и Мексику остановить поток наркотиков в США
Трамп призвал Канаду и Мексику остановить поток наркотиков в США - РИА Новости, 05.03.2025
Трамп призвал Канаду и Мексику остановить поток наркотиков в США
Канада и Мексика должны принять дополнительные меры для прекращения поставок фентанила и других наркотиков в США, заявил во вторник американский президент... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T06:39:00+03:00
2025-03-05T06:39:00+03:00
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сша
канада
мексика
дональд трамп
дуайт эйзенхауэр
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Канада и Мексика должны принять дополнительные меры для прекращения поставок фентанила и других наркотиков в США, заявил во вторник американский президент Дональд Трамп, выступая перед конгрессом. "Мексика и Канада должны сделать гораздо больше, чем сделали, и остановить поток фентанила и наркотиков в США. И они это сделают", - подчеркнул он. Трамп также сообщил, что направил в конгресс запрос на финансирование крупнейшей в истории депортационной операции. "Я отправил в конгресс детализированный запрос на финансирование, в котором изложено, как именно мы устраним эти угрозы, защитим нашу родину и завершим крупнейшую депортационную операцию в истории США - даже больше, чем у нынешнего рекордсмена, президента Дуайта Эйзенхауэра", - отметил он. По словам Трампа, борьба с нелегальной миграцией и наркотрафиком остается одной из ключевых задач его администрации. Он выразил уверенность, что конгресс одобрит необходимые средства. "Я ожидаю, что конгресс незамедлительно направит мне это финансирование, чтобы я мог подписать его в закон", - добавил президент.
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в мире, сша, канада, мексика, дональд трамп, дуайт эйзенхауэр, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, США, Канада, Мексика, Дональд Трамп, Дуайт Эйзенхауэр, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Трамп призвал Канаду и Мексику остановить поток наркотиков в США

Трамп: Канада и Мексика должны остановить поток наркотиков в США

© AP Photo / Alex BrandonВыступление Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США
Выступление Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Выступление Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Канада и Мексика должны принять дополнительные меры для прекращения поставок фентанила и других наркотиков в США, заявил во вторник американский президент Дональд Трамп, выступая перед конгрессом.
"Мексика и Канада должны сделать гораздо больше, чем сделали, и остановить поток фентанила и наркотиков в США. И они это сделают", - подчеркнул он.
Трамп также сообщил, что направил в конгресс запрос на финансирование крупнейшей в истории депортационной операции. "Я отправил в конгресс детализированный запрос на финансирование, в котором изложено, как именно мы устраним эти угрозы, защитим нашу родину и завершим крупнейшую депортационную операцию в истории США - даже больше, чем у нынешнего рекордсмена, президента Дуайта Эйзенхауэра", - отметил он.
По словам Трампа, борьба с нелегальной миграцией и наркотрафиком остается одной из ключевых задач его администрации. Он выразил уверенность, что конгресс одобрит необходимые средства. "Я ожидаю, что конгресс незамедлительно направит мне это финансирование, чтобы я мог подписать его в закон", - добавил президент.
Выступление Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Число незаконных пересечений границы США мигрантами снизилось, заявил Трамп
06:24
 
В миреСШАКанадаМексикаДональд ТрампДуайт ЭйзенхауэрВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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