https://ria.ru/20250305/tramp-2003108773.html
СМИ: сын Трампа не пришел на его выступление
СМИ: сын Трампа не пришел на его выступление - РИА Новости, 05.03.2025
СМИ: сын Трампа не пришел на его выступление
Бэррон Трамп был единственным ребенком Дональда Трампа, отсутствовавшим на совместном обращении президента США к конгрессу из-за учебы в колледже сообщает Daily РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T06:26:00+03:00
2025-03-05T06:26:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Бэррон Трамп был единственным ребенком Дональда Трампа, отсутствовавшим на совместном обращении президента США к конгрессу из-за учебы в колледже сообщает Daily Mail."Восемнадцатилетний парень учится на первом курсе Нью-Йоркского университета и на этой неделе проводит занятия", — отмечает издание.Ранее сообщалось, что младший ребенок Трампа изучает бизнес в Нью-Йорке. Он свободно владеет тремя языками: английским, словенским и французским.Остальные дети Трампа присутствовали на выступлении отца.Президент США Дональд Трамп во вторник впервые за свой второй срок в качестве хозяина Белого дома обратился с речью к обеим палатам конгресса США. Эта стала для него уже пятым за два срока выступлением перед конгрессом.
https://ria.ru/20250128/syn-1995773534.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, нью-йоркский университет
В мире, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Нью-Йоркский университет
СМИ: сын Трампа не пришел на его выступление
Daily mail: Бэррон Трамп пропустил выступление отца перед конгрессом