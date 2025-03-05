https://ria.ru/20250305/tramp-2003106363.html

Трамп анонсировал запуск программы "золотой карты" для инвесторов

Трамп анонсировал запуск программы "золотой карты" для инвесторов - РИА Новости, 05.03.2025

Трамп анонсировал запуск программы "золотой карты" для инвесторов

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация готовится к запуску программы "золотой карты", которая предоставит возможность состоятельным... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T06:05:00+03:00

2025-03-05T06:05:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация готовится к запуску программы "золотой карты", которая предоставит возможность состоятельным иностранным инвесторам получить американское гражданство за 5 миллионов долларов. "Мы детально разработали программу, которую называем "золотая карта". Она поступит в продажу совсем скоро за 5 миллионов долларов и позволит самым успешным предпринимателям со всего мира получить путь к гражданству США", – сказал Трамп, выступая перед конгрессом. Он пояснил, что новая инициатива направлена на привлечение в страну людей, создающих рабочие места и вносящих вклад в экономику. "Это как грин-карта, только круче и более продвинутая. Эти люди будут платить налоги в США и инвестировать в нашу экономику", – добавил президент. Трамп также отметил, что в рамках программы обладатели "золотой карты" смогут спонсировать обучение талантливых студентов в американских университетах, чтобы они могли остаться в стране и работать на национальную экономику.

https://ria.ru/20250305/tramp-2003105903.html

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в мире, технологии, сша, дональд трамп