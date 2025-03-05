Трамп анонсировал запуск программы "золотой карты" для инвесторов
Трамп заявил, что США готовятся к запуску программы "золотой карты"
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВыступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США. 4 марта 2025
Выступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США. 4 марта 2025
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ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация готовится к запуску программы "золотой карты", которая предоставит возможность состоятельным иностранным инвесторам получить американское гражданство за 5 миллионов долларов.
"Мы детально разработали программу, которую называем "золотая карта". Она поступит в продажу совсем скоро за 5 миллионов долларов и позволит самым успешным предпринимателям со всего мира получить путь к гражданству США", – сказал Трамп, выступая перед конгрессом.
Он пояснил, что новая инициатива направлена на привлечение в страну людей, создающих рабочие места и вносящих вклад в экономику. "Это как грин-карта, только круче и более продвинутая. Эти люди будут платить налоги в США и инвестировать в нашу экономику", – добавил президент.
Трамп также отметил, что в рамках программы обладатели "золотой карты" смогут спонсировать обучение талантливых студентов в американских университетах, чтобы они могли остаться в стране и работать на национальную экономику.