https://ria.ru/20250305/tramp-2003105690.html

Трамп пообещал снизить стоимость энергии для борьбы с инфляцией

Трамп пообещал снизить стоимость энергии для борьбы с инфляцией - РИА Новости, 05.03.2025

Трамп пообещал снизить стоимость энергии для борьбы с инфляцией

Президент США Дональд Трамп во время выступления в американском конгрессе заявил, что для борьбы с инфляцией американские власти намерены снизить стоимость... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T05:57:00+03:00

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в мире

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время выступления в американском конгрессе заявил, что для борьбы с инфляцией американские власти намерены снизить стоимость энергии и положить конец "вопиющей" трате денег налогоплательщиков. "Для дальнейшей борьбы с инфляцией мы не только снизим стоимость энергии, но и положим конец вопиющей трате денег налогоплательщиков", - пообещал американский президент, выступая в Капитолии. Трамп добавил, что с этой целью создал департамент государственной эффективности, который возглавил американский предприниматель Илон Маск.

https://ria.ru/20250305/tramp-2003104526.html

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в мире, сша, дональд трамп, илон маск