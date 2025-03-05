https://ria.ru/20250305/tramp-2003104396.html
Трамп заявил, что уже подписал около 100 указов
Трамп заявил, что уже подписал около 100 указов - РИА Новости, 05.03.2025
Трамп заявил, что уже подписал около 100 указов
Президент США Дональд Трамп во время выступления в американском конгрессе заявил, что уже подписал около 100 указов и предпринял более 400 действий, что стало... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T05:33:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время выступления в американском конгрессе заявил, что уже подписал около 100 указов и предпринял более 400 действий, что стало рекордом по "восстановлению здравого смысла" в США. "За последние шесть недель я подписал около 100 исполнительных указов и предпринял более 400 исполнительных действий, что является рекордом по восстановлению здравого смысла, безопасности, оптимизма и благосостояния во всей нашей замечательной стране", - сказал он.
https://ria.ru/20250305/tramp-2003103607.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что уже подписал около 100 указов
Трамп заявил, что уже подписал около 100 указов и предпринял более 400 действий