https://ria.ru/20250305/tramp-2003104228.html
Из конгресса во время выступления Трампа выгнали демократа
Из конгресса во время выступления Трампа выгнали демократа - РИА Новости, 05.03.2025
Из конгресса во время выступления Трампа выгнали демократа
Выступление президента США Дональда Трампа в конгрессе с самого начала несколько раз прерывали неодобрительными выкриками из зала, спикер палаты представителей... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T05:31:00+03:00
2025-03-05T05:31:00+03:00
2025-03-05T15:17:00+03:00
в мире
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Выступление президента США Дональда Трампа в конгрессе с самого начала несколько раз прерывали неодобрительными выкриками из зала, спикер палаты представителей Майк Джонсон распорядился вывести из зала одного из активных зачинщиков перепалки — конгрессмена-демократа Эла Грина.Почти сразу после начала выступления президента США ряд демократов принялись освистывать политика. Одним из наиболее активных зачинщиков оказался член палаты представителей от Демпартии Эл Грин.Грин с тростью в руках несколько раз пытался вступать в полемику с президентом США, но тщетно — спикер палаты представителей Майк Джонсон распорядился вывести Грина из зала.
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Выступление Трампа прервал устроивший перепалку демократ
Выступление Трампа прервал устроивший перепалку демократ
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в мире, дональд трамп, сша, майк джонсон
В мире, Дональд Трамп, США, Майк Джонсон
Из конгресса во время выступления Трампа выгнали демократа
Из конгресса во время выступления Трампа вывели устроившего перепалку демократа