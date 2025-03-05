https://ria.ru/20250305/tramp-2003104228.html

Из конгресса во время выступления Трампа выгнали демократа

Из конгресса во время выступления Трампа выгнали демократа - РИА Новости, 05.03.2025

Из конгресса во время выступления Трампа выгнали демократа

Выступление президента США Дональда Трампа в конгрессе с самого начала несколько раз прерывали неодобрительными выкриками из зала, спикер палаты представителей... РИА Новости, 05.03.2025

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в мире

дональд трамп

сша

майк джонсон

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ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Выступление президента США Дональда Трампа в конгрессе с самого начала несколько раз прерывали неодобрительными выкриками из зала, спикер палаты представителей Майк Джонсон распорядился вывести из зала одного из активных зачинщиков перепалки — конгрессмена-демократа Эла Грина.Почти сразу после начала выступления президента США ряд демократов принялись освистывать политика. Одним из наиболее активных зачинщиков оказался член палаты представителей от Демпартии Эл Грин.Грин с тростью в руках несколько раз пытался вступать в полемику с президентом США, но тщетно — спикер палаты представителей Майк Джонсон распорядился вывести Грина из зала.

https://ria.ru/20250305/tramp-2003104526.html

сша

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Выступление Трампа прервал устроивший перепалку демократ Выступление Трампа прервал устроивший перепалку демократ 2025-03-05T05:31 true PT1M19S

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в мире, дональд трамп, сша, майк джонсон