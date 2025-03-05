Рейтинг@Mail.ru
Из конгресса во время выступления Трампа выгнали демократа - РИА Новости, 05.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:31 05.03.2025 (обновлено: 15:17 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/tramp-2003104228.html
Из конгресса во время выступления Трампа выгнали демократа
Из конгресса во время выступления Трампа выгнали демократа - РИА Новости, 05.03.2025
Из конгресса во время выступления Трампа выгнали демократа
Выступление президента США Дональда Трампа в конгрессе с самого начала несколько раз прерывали неодобрительными выкриками из зала, спикер палаты представителей... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T05:31:00+03:00
2025-03-05T15:17:00+03:00
в мире
дональд трамп
сша
майк джонсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003106197_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ae5265aa98686ab3bc20428462be485d.jpg
ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Выступление президента США Дональда Трампа в конгрессе с самого начала несколько раз прерывали неодобрительными выкриками из зала, спикер палаты представителей Майк Джонсон распорядился вывести из зала одного из активных зачинщиков перепалки — конгрессмена-демократа Эла Грина.Почти сразу после начала выступления президента США ряд демократов принялись освистывать политика. Одним из наиболее активных зачинщиков оказался член палаты представителей от Демпартии Эл Грин.Грин с тростью в руках несколько раз пытался вступать в полемику с президентом США, но тщетно — спикер палаты представителей Майк Джонсон распорядился вывести Грина из зала.
https://ria.ru/20250305/tramp-2003104526.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Выступление Трампа прервал устроивший перепалку демократ
Выступление Трампа прервал устроивший перепалку демократ
2025-03-05T05:31
true
PT1M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003106197_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_51ffa3c8e896ae289099f12c083fd961.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дональд трамп, сша, майк джонсон
В мире, Дональд Трамп, США, Майк Джонсон
Из конгресса во время выступления Трампа выгнали демократа

Из конгресса во время выступления Трампа вывели устроившего перепалку демократа

Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Выступление президента США Дональда Трампа в конгрессе с самого начала несколько раз прерывали неодобрительными выкриками из зала, спикер палаты представителей Майк Джонсон распорядился вывести из зала одного из активных зачинщиков перепалки — конгрессмена-демократа Эла Грина.
Почти сразу после начала выступления президента США ряд демократов принялись освистывать политика. Одним из наиболее активных зачинщиков оказался член палаты представителей от Демпартии Эл Грин.
Грин с тростью в руках несколько раз пытался вступать в полемику с президентом США, но тщетно — спикер палаты представителей Майк Джонсон распорядился вывести Грина из зала.
Выступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США. 4 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Трамп раскритиковал демократов за отказ поддерживать его инициативы
05:35
 
В миреДональд ТрампСШАМайк Джонсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала