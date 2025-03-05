https://ria.ru/20250305/tramp-2003103607.html

Трамп заявил, что достиг большего, чем большинство администраций

Трамп заявил, что достиг большего, чем большинство администраций - РИА Новости, 05.03.2025

Трамп заявил, что достиг большего, чем большинство администраций

Президент США Дональд Трамп во время выступления в американском конгрессе заявил, что за 43 дня у власти достиг большего, чем большинство администраций за 4 и 8 РИА Новости, 05.03.2025

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в мире

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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время выступления в американском конгрессе заявил, что за 43 дня у власти достиг большего, чем большинство администраций за 4 и 8 лет, добавив, что это только начало. "За 43 дня мы добились большего, чем большинство администраций за четыре года или восемь лет. И это только начало", - сказал он.

https://ria.ru/20250305/ssha-2003102968.html

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"Америка вернулась": Трамп в самом начале речи заявил о "золотом веке" для США Трамп в самом начале речи заявил о "золотом веке" для США при его президентстве. 2025-03-05T05:26 true PT1M13S

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в мире, сша, дональд трамп