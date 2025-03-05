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Трамп заявил, что достиг большего, чем большинство администраций - РИА Новости, 05.03.2025
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05:26 05.03.2025 (обновлено: 05:32 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/tramp-2003103607.html
Трамп заявил, что достиг большего, чем большинство администраций
Трамп заявил, что достиг большего, чем большинство администраций - РИА Новости, 05.03.2025
Трамп заявил, что достиг большего, чем большинство администраций
Президент США Дональд Трамп во время выступления в американском конгрессе заявил, что за 43 дня у власти достиг большего, чем большинство администраций за 4 и 8 РИА Новости, 05.03.2025
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в мире
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время выступления в американском конгрессе заявил, что за 43 дня у власти достиг большего, чем большинство администраций за 4 и 8 лет, добавив, что это только начало. "За 43 дня мы добились большего, чем большинство администраций за четыре года или восемь лет. И это только начало", - сказал он.
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"Америка вернулась": Трамп в самом начале речи заявил о "золотом веке" для США
Трамп в самом начале речи заявил о "золотом веке" для США при его президентстве.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что достиг большего, чем большинство администраций

Трамп заявил, что за 43 дня у власти достиг большего, чем за четыре и восемь лет

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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время выступления в американском конгрессе заявил, что за 43 дня у власти достиг большего, чем большинство администраций за 4 и 8 лет, добавив, что это только начало.
"За 43 дня мы добились большего, чем большинство администраций за четыре года или восемь лет. И это только начало", - сказал он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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В миреСШАДональд Трамп
 
 
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