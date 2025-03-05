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Министр по делам ветеранов США стал "дежурным преемником" Трампа - РИА Новости, 05.03.2025
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05:22 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/tramp-2003103299.html
Министр по делам ветеранов США стал "дежурным преемником" Трампа
Министр по делам ветеранов США стал "дежурным преемником" Трампа - РИА Новости, 05.03.2025
Министр по делам ветеранов США стал "дежурным преемником" Трампа
Министр по делам ветеранов США Дуг Коллинз выступает в качестве "назначенного выжившего" ("дежурного преемника") на время выступления президента Дональда Трампа РИА Новости, 05.03.2025
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Министр по делам ветеранов США Дуг Коллинз выступает в качестве "назначенного выжившего" ("дежурного преемника") на время выступления президента Дональда Трампа в конгрессе, сообщил телеканал NBC со ссылкой на Белый дом. В соответствии со сложившейся традицией, на время выступления президента в случае экстренной ситуации, при которой он не сможет выполнять свои обязанности, как правило, из числа кабинета министров выбирается "дежурный преемник" или, как еще его называют, "назначенный выживший". Он во время выступления президента находится в защищенном месте и в случае форс-мажорной ситуации сможет временно заменить первое лицо страны. Сам Коллинз косвенно подтвердил назначение "дежурным преемником", репостнув в соцсети Х сообщение об этом.
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в мире, сша, дональд трамп, nbc
В мире, США, Дональд Трамп, NBC
Министр по делам ветеранов США стал "дежурным преемником" Трампа

NBC: министр по делам ветеранов США Коллинз стал "дежурным преемником" Трампа

© AP PhotoДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Министр по делам ветеранов США Дуг Коллинз выступает в качестве "назначенного выжившего" ("дежурного преемника") на время выступления президента Дональда Трампа в конгрессе, сообщил телеканал NBC со ссылкой на Белый дом.
В соответствии со сложившейся традицией, на время выступления президента в случае экстренной ситуации, при которой он не сможет выполнять свои обязанности, как правило, из числа кабинета министров выбирается "дежурный преемник" или, как еще его называют, "назначенный выживший". Он во время выступления президента находится в защищенном месте и в случае форс-мажорной ситуации сможет временно заменить первое лицо страны.
Сам Коллинз косвенно подтвердил назначение "дежурным преемником", репостнув в соцсети Х сообщение об этом.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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