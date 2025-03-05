https://ria.ru/20250305/tramp-2003103299.html

Министр по делам ветеранов США стал "дежурным преемником" Трампа

Министр по делам ветеранов США стал "дежурным преемником" Трампа - РИА Новости, 05.03.2025

Министр по делам ветеранов США стал "дежурным преемником" Трампа

Министр по делам ветеранов США Дуг Коллинз выступает в качестве "назначенного выжившего" ("дежурного преемника") на время выступления президента Дональда Трампа РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T05:22:00+03:00

2025-03-05T05:22:00+03:00

2025-03-05T05:22:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Министр по делам ветеранов США Дуг Коллинз выступает в качестве "назначенного выжившего" ("дежурного преемника") на время выступления президента Дональда Трампа в конгрессе, сообщил телеканал NBC со ссылкой на Белый дом. В соответствии со сложившейся традицией, на время выступления президента в случае экстренной ситуации, при которой он не сможет выполнять свои обязанности, как правило, из числа кабинета министров выбирается "дежурный преемник" или, как еще его называют, "назначенный выживший". Он во время выступления президента находится в защищенном месте и в случае форс-мажорной ситуации сможет временно заменить первое лицо страны. Сам Коллинз косвенно подтвердил назначение "дежурным преемником", репостнув в соцсети Х сообщение об этом.

https://ria.ru/20250305/ssha-2003102968.html

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в мире, сша, дональд трамп, nbc