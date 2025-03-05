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Трамп заявит о "экономической катастрофе" в США после Байдена - РИА Новости, 05.03.2025
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05:20 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/tramp-2003103150.html
Трамп заявит о "экономической катастрофе" в США после Байдена
Трамп заявит о "экономической катастрофе" в США после Байдена - РИА Новости, 05.03.2025
Трамп заявит о "экономической катастрофе" в США после Байдена
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация приняла страну в состоянии "экономической катастрофы", однако теперь страна находится на пути к... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T05:20:00+03:00
2025-03-05T05:20:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация приняла страну в состоянии "экономической катастрофы", однако теперь страна находится на пути к беспрецедентному росту, говорится в выдержках из предстоящего выступления американского лидера перед Конгрессом, которые обнародовал Белый дом. "Мы унаследовали от прошлой администрации экономическую катастрофу и инфляционный кошмар. Их политика привела к росту цен на энергоресурсы, продукты питания и к потере контроля над базовыми потребностями миллионов американцев", - заявил Трамп. По словам президента США, его команда уже предприняла решительные шаги для исправления ситуации. "Мы добились большего за 43 дня, чем другие администрации за 4 или 8 лет. Америка вернула себе уверенность, экономический рост набирает обороты, а впереди нас ждет величайший подъем в истории страны", - подчеркнул Трамп.
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в мире, сша, америка, дональд трамп
В мире, США, Америка, Дональд Трамп
Трамп заявит о "экономической катастрофе" в США после Байдена

Трамп: администрация США приняла страну в состоянии экономической катастрофы

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация приняла страну в состоянии "экономической катастрофы", однако теперь страна находится на пути к беспрецедентному росту, говорится в выдержках из предстоящего выступления американского лидера перед Конгрессом, которые обнародовал Белый дом.
"Мы унаследовали от прошлой администрации экономическую катастрофу и инфляционный кошмар. Их политика привела к росту цен на энергоресурсы, продукты питания и к потере контроля над базовыми потребностями миллионов американцев", - заявил Трамп.
По словам президента США, его команда уже предприняла решительные шаги для исправления ситуации.
"Мы добились большего за 43 дня, чем другие администрации за 4 или 8 лет. Америка вернула себе уверенность, экономический рост набирает обороты, а впереди нас ждет величайший подъем в истории страны", - подчеркнул Трамп.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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