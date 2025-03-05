https://ria.ru/20250305/tramp-2003103150.html

Трамп заявит о "экономической катастрофе" в США после Байдена

Трамп заявит о "экономической катастрофе" в США после Байдена - РИА Новости, 05.03.2025

Трамп заявит о "экономической катастрофе" в США после Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация приняла страну в состоянии "экономической катастрофы", однако теперь страна находится на пути к... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T05:20:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация приняла страну в состоянии "экономической катастрофы", однако теперь страна находится на пути к беспрецедентному росту, говорится в выдержках из предстоящего выступления американского лидера перед Конгрессом, которые обнародовал Белый дом. "Мы унаследовали от прошлой администрации экономическую катастрофу и инфляционный кошмар. Их политика привела к росту цен на энергоресурсы, продукты питания и к потере контроля над базовыми потребностями миллионов американцев", - заявил Трамп. По словам президента США, его команда уже предприняла решительные шаги для исправления ситуации. "Мы добились большего за 43 дня, чем другие администрации за 4 или 8 лет. Америка вернула себе уверенность, экономический рост набирает обороты, а впереди нас ждет величайший подъем в истории страны", - подчеркнул Трамп.

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в мире, сша, америка, дональд трамп