https://ria.ru/20250305/tramp-2003101374.html
Трамп заявит конгрессу, что работает над украинским урегулированием
Трамп заявит конгрессу, что работает над украинским урегулированием - РИА Новости, 05.03.2025
Трамп заявит конгрессу, что работает над украинским урегулированием
Президент США Дональд Трамп заявит конгрессу, что без устали работает над украинским урегулированием. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T04:54:00+03:00
2025-03-05T04:54:00+03:00
2025-03-05T04:54:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявит конгрессу, что без устали работает над украинским урегулированием. "Я без устали работаю, чтобы завершился жестокий конфликт на Украине", - говорится в выдержках из речи Трампа, которые распространил Белый дом. Президент США заявит о том, что Штаты потратили сотни миллиардов долларов на поддержку Киева, а Европа тратила на покупку нефти и газа из России. Выступление Трампа в конгрессе начнется в ближайшие минуты.
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в мире, сша, европа, дональд трамп
В мире, США, Европа, Дональд Трамп
Трамп заявит конгрессу, что работает над украинским урегулированием
Трамп заявит конгрессу, что без устали работает над украинским урегулированием