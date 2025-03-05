https://ria.ru/20250305/tramp-2003087503.html

Назван метод, которым Трамп одним махом сломит экономику Европы

Назван метод, которым Трамп одним махом сломит экономику Европы - РИА Новости, 05.03.2025

Назван метод, которым Трамп одним махом сломит экономику Европы

Введение Вашингтоном 25-процентных пошлин на товары из Евросоюза “добьет” экспортоориентированные отрасли, рассказал агентству "Прайм" Управляющий директор... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T03:18:00+03:00

2025-03-05T03:18:00+03:00

2025-03-05T03:18:00+03:00

экономика

европа

дональд трамп

евросоюз

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Введение Вашингтоном 25-процентных пошлин на товары из Евросоюза “добьет” экспортоориентированные отрасли, рассказал агентству "Прайм" Управляющий директор инвесткомпании "Риком-Траст" Дмитрий Целищев.Он напомнил, что экономика ЕС сейчас куда слабее, чем во время первого президентского срока Дональда Трампа, и если договориться не удастся, ситуация пойдет по пессимистичному сценарию.“США могут выбрать путь эскалации конфликта, а ЕС просто не сумеет быстро диверсифицировать рынки сбыта", — пояснил эксперт.В этом случае пострадают отрасли, ориентированные на экспорт, инвестиции упадут, а условия для бизнеса ухудшатся. Среди наиболее пострадавших окажутся автопром, машиностроение и аграрный сектор. Евро ослабнет к мировым валютам, а турбулентность на финансовых рынках усилится.Впрочем, более вероятным выглядит условно-оптимистичный сценарий, при котором стороны договорятся и потери окажутся не столь значительны, заключил Целищев.

https://ria.ru/20250304/tryudo-2003049206.html

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экономика, европа, дональд трамп, евросоюз