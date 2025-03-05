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Назван метод, которым Трамп одним махом сломит экономику Европы - РИА Новости, 05.03.2025
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03:18 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/tramp-2003087503.html
Назван метод, которым Трамп одним махом сломит экономику Европы
Назван метод, которым Трамп одним махом сломит экономику Европы - РИА Новости, 05.03.2025
Назван метод, которым Трамп одним махом сломит экономику Европы
Введение Вашингтоном 25-процентных пошлин на товары из Евросоюза “добьет” экспортоориентированные отрасли, рассказал агентству "Прайм" Управляющий директор... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T03:18:00+03:00
2025-03-05T03:18:00+03:00
экономика
европа
дональд трамп
евросоюз
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Введение Вашингтоном 25-процентных пошлин на товары из Евросоюза “добьет” экспортоориентированные отрасли, рассказал агентству "Прайм" Управляющий директор инвесткомпании "Риком-Траст" Дмитрий Целищев.Он напомнил, что экономика ЕС сейчас куда слабее, чем во время первого президентского срока Дональда Трампа, и если договориться не удастся, ситуация пойдет по пессимистичному сценарию.“США могут выбрать путь эскалации конфликта, а ЕС просто не сумеет быстро диверсифицировать рынки сбыта", — пояснил эксперт.В этом случае пострадают отрасли, ориентированные на экспорт, инвестиции упадут, а условия для бизнеса ухудшатся. Среди наиболее пострадавших окажутся автопром, машиностроение и аграрный сектор. Евро ослабнет к мировым валютам, а турбулентность на финансовых рынках усилится.Впрочем, более вероятным выглядит условно-оптимистичный сценарий, при котором стороны договорятся и потери окажутся не столь значительны, заключил Целищев.
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экономика, европа, дональд трамп, евросоюз
Экономика, Европа, Дональд Трамп, Евросоюз
Назван метод, которым Трамп одним махом сломит экономику Европы

Инвестор Целищев: пошлины США ударят по экспортным отраслям Евросоюза

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Введение Вашингтоном 25-процентных пошлин на товары из Евросоюза “добьет” экспортоориентированные отрасли, рассказал агентству "Прайм" Управляющий директор инвесткомпании "Риком-Траст" Дмитрий Целищев.
Он напомнил, что экономика ЕС сейчас куда слабее, чем во время первого президентского срока Дональда Трампа, и если договориться не удастся, ситуация пойдет по пессимистичному сценарию.
«
“США могут выбрать путь эскалации конфликта, а ЕС просто не сумеет быстро диверсифицировать рынки сбыта", — пояснил эксперт.
В этом случае пострадают отрасли, ориентированные на экспорт, инвестиции упадут, а условия для бизнеса ухудшатся. Среди наиболее пострадавших окажутся автопром, машиностроение и аграрный сектор. Евро ослабнет к мировым валютам, а турбулентность на финансовых рынках усилится.
Впрочем, более вероятным выглядит условно-оптимистичный сценарий, при котором стороны договорятся и потери окажутся не столь значительны, заключил Целищев.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Трюдо назвал введение пошлин США началом торговой войны
Вчера, 19:11
 
ЭкономикаЕвропаДональд ТрампЕвросоюз
 
 
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