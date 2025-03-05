https://ria.ru/20250305/titov-2003094758.html

На российском рынке всем хватит места, заявил Титов

На российском рынке всем хватит места, заявил Титов - РИА Новости, 05.03.2025

На российском рынке всем хватит места, заявил Титов

На российском рынке места всем хватит, он большой и динамично развивающийся, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по связям с... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T03:41:00+03:00

2025-03-05T03:41:00+03:00

2025-03-05T03:41:00+03:00

экономика

россия

борис титов

российско-китайский комитет дружбы, мира и развития

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ПЕКИН, 5 мар – РИА Новости. На российском рынке места всем хватит, он большой и динамично развивающийся, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. "Я думаю, что на российском рынке места всем хватит, он большой и динамично развивающийся", - заявил Титов на вопрос о том, не боятся ли китайские партнеры потерять российский рынок, если в РФ вернутся западные компании. Тем более сейчас, указал он, "происходят такие тенденции в технологическом развитии, что всё будет меняться". "Виды бизнеса, направления, проекты будут совершенно другие. Конечно, большинство из них будет связано с новыми технологиями, биотех меняется совершенно нереальными темпами, искусственный интеллект внесёт изменения во всё. Поэтому давайте посмотрим, кто будет выигрывать в этой конкурентной борьбе. Китайцы, европейцы, американцы - самое главное, чтобы это были наиболее конкурентоспособные технологии и инвестиции", - отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250305/titov-2003092827.html

https://ria.ru/20250304/titov-2002885671.html

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экономика, россия, борис титов, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития