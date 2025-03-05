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Титов назвал поворот России на Восток проявлением коммерческого интереса - РИА Новости, 05.03.2025
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02:09 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/titov-2003089715.html
Титов назвал поворот России на Восток проявлением коммерческого интереса
Титов назвал поворот России на Восток проявлением коммерческого интереса - РИА Новости, 05.03.2025
Титов назвал поворот России на Восток проявлением коммерческого интереса
Поворот России на Восток – проявление не только политики, а реального коммерческого интереса, это навсегда, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T02:09:00+03:00
2025-03-05T02:09:00+03:00
россия
восток
борис титов
российско-китайский комитет дружбы, мира и развития
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ПЕКИН, 5 мар – РИА Новости. Поворот России на Восток – проявление не только политики, а реального коммерческого интереса, это навсегда, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. "Поворот на Восток — это навсегда, потому что это не только политика, это реальный коммерческий интерес", - заявил Титов. Он отметил, что "мы как-то недооценивали Восток до 2022 года, а потом, когда пришли сюда, обнаружили, что здесь всё стало по-другому". "Сегодня это самая высокотехнологичная продукция, при этом она стоит намного дешевле, чем в Европе", - отметил он.
https://ria.ru/20250304/titov-2002882575.html
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россия, восток, борис титов, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития
Россия, Восток, Борис Титов, Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития
Титов назвал поворот России на Восток проявлением коммерческого интереса

Титов: поворот России на Восток является проявлением коммерческого интереса

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБорис Титов
Борис Титов - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ПЕКИН, 5 мар – РИА Новости. Поворот России на Восток – проявление не только политики, а реального коммерческого интереса, это навсегда, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.
"Поворот на Восток — это навсегда, потому что это не только политика, это реальный коммерческий интерес", - заявил Титов.
Он отметил, что "мы как-то недооценивали Восток до 2022 года, а потом, когда пришли сюда, обнаружили, что здесь всё стало по-другому".
"Сегодня это самая высокотехнологичная продукция, при этом она стоит намного дешевле, чем в Европе", - отметил он.
Борис Титов - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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РоссияВостокБорис ТитовРоссийско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития
 
 
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