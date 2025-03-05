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В МВД предупредили о фейковом Telegram-боте от "Почты России" - РИА Новости, 05.03.2025
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10:48 05.03.2025 (обновлено: 15:13 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/telegram-2003147829.html
В МВД предупредили о фейковом Telegram-боте от "Почты России"
В МВД предупредили о фейковом Telegram-боте от "Почты России" - РИА Новости, 05.03.2025
В МВД предупредили о фейковом Telegram-боте от "Почты России"
У мошенников появилась новая схема хищения данных в Telegram — с помощью фейкового бота якобы от "Почты России", предупредило управление по организации борьбы с РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T10:48:00+03:00
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технологии
telegram
почта россии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. У мошенников появилась новая схема хищения данных в Telegram — с помощью фейкового бота якобы от "Почты России", предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. "Бот в ТГ обещает помочь найти вашу посылку, но на деле поможет украсть ваши деньги. &lt;…&gt; Гражданину поступает звонок от имени "Почты России" с информацией о заказном письме или посылке. Звонящий убеждает жертву для уточнения адреса воспользоваться чат-ботом в мессенджере Telegram", — рассказали в ведомстве. В МВД пояснили, что бот имитирует активную деятельность, но цель его — в автоматическом режиме заполучить доступ к аккаунту. Если пользователь введет данные в предложенную форму, мошенники завладеют этой информацией и будут развивать схему дальше.Чтобы не лишиться средств, следует обязательно перепроверять все входящие сообщения по официальным каналам, рекомендовали правоохранители.По информации заместителя министра цифрового развития Ивана Лебедева, с 2022-го количество преступлений в IT-сфере растет на 20-30 процентов ежегодно. Так, в прошлом году зафиксировали 677 тысяч подобных преступлений — на 34,8 процента больше, чем годом ранее. Сбербанк оценил ущерб от телефонного мошенничества только за прошлый год в почти 295 миллиардов рублей.В феврале правительство внесло в Госдуму законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. Предполагается создать государственную информационную систему с записями голосов мошенников, запретить сотрудникам госорганов, банков и операторам связи общаться с клиентами через иностранные мессенджеры и тому подобное.
https://ria.ru/20250302/kiberbezopasnost-2002524959.html
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РИА Новости
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технологии, telegram, почта россии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Технологии, Telegram, Почта России, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
В МВД предупредили о фейковом Telegram-боте от "Почты России"

Мошенники стали красть деньги через поддельный бот "Почты России"

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. У мошенников появилась новая схема хищения данных в Telegram — с помощью фейкового бота якобы от "Почты России", предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
"Бот в ТГ обещает помочь найти вашу посылку, но на деле поможет украсть ваши деньги. <…> Гражданину поступает звонок от имени "Почты России" с информацией о заказном письме или посылке. Звонящий убеждает жертву для уточнения адреса воспользоваться чат-ботом в мессенджере Telegram", — рассказали в ведомстве.
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В МВД пояснили, что бот имитирует активную деятельность, но цель его — в автоматическом режиме заполучить доступ к аккаунту. Если пользователь введет данные в предложенную форму, мошенники завладеют этой информацией и будут развивать схему дальше.
Чтобы не лишиться средств, следует обязательно перепроверять все входящие сообщения по официальным каналам, рекомендовали правоохранители.
По информации заместителя министра цифрового развития Ивана Лебедева, с 2022-го количество преступлений в IT-сфере растет на 20-30 процентов ежегодно. Так, в прошлом году зафиксировали 677 тысяч подобных преступлений — на 34,8 процента больше, чем годом ранее. Сбербанк оценил ущерб от телефонного мошенничества только за прошлый год в почти 295 миллиардов рублей.
В феврале правительство внесло в Госдуму законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. Предполагается создать государственную информационную систему с записями голосов мошенников, запретить сотрудникам госорганов, банков и операторам связи общаться с клиентами через иностранные мессенджеры и тому подобное.
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