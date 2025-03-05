В МВД предупредили о фейковом Telegram-боте от "Почты России"
Мошенники стали красть деньги через поддельный бот "Почты России"
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. У мошенников появилась новая схема хищения данных в Telegram — с помощью фейкового бота якобы от "Почты России", предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
"Бот в ТГ обещает помочь найти вашу посылку, но на деле поможет украсть ваши деньги. <…> Гражданину поступает звонок от имени "Почты России" с информацией о заказном письме или посылке. Звонящий убеждает жертву для уточнения адреса воспользоваться чат-ботом в мессенджере Telegram", — рассказали в ведомстве.
В МВД пояснили, что бот имитирует активную деятельность, но цель его — в автоматическом режиме заполучить доступ к аккаунту. Если пользователь введет данные в предложенную форму, мошенники завладеют этой информацией и будут развивать схему дальше.
Чтобы не лишиться средств, следует обязательно перепроверять все входящие сообщения по официальным каналам, рекомендовали правоохранители.
По информации заместителя министра цифрового развития Ивана Лебедева, с 2022-го количество преступлений в IT-сфере растет на 20-30 процентов ежегодно. Так, в прошлом году зафиксировали 677 тысяч подобных преступлений — на 34,8 процента больше, чем годом ранее. Сбербанк оценил ущерб от телефонного мошенничества только за прошлый год в почти 295 миллиардов рублей.
В феврале правительство внесло в Госдуму законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. Предполагается создать государственную информационную систему с записями голосов мошенников, запретить сотрудникам госорганов, банков и операторам связи общаться с клиентами через иностранные мессенджеры и тому подобное.