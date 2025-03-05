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Российские военные отразили три контратаки ВСУ в Курской области за сутки

Российские военные отразили три контратаки ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 05.03.2025

Российские военные отразили три контратаки ВСУ в Курской области за сутки

Подразделения группировки "Север" нанесли поражение формированиям бригад ВСУ в приграничном районе Курской области, отражены три контратаки противника, сообщило РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T14:52:00+03:00

2025-03-05T14:52:00+03:00

2025-03-05T14:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

суджа

вооруженные силы украины

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безопасность

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Подразделения группировки "Север" нанесли поражение формированиям бригад ВСУ в приграничном районе Курской области, отражены три контратаки противника, сообщило Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гончаровка, Горналь, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Рубанщина, Старая Сорочина и Суджа. Отражены три контратаки противника", - говорится в сообщении. Отмечается, что ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Бондаревка, Викторовка, Гуево, Дмитрюков, Зазулевка, Замостье, 2-й Княжий, Колмаков, Косица, Локня, Меловой, Мирный, Черкасская Конопелька, Черкасское Поречное, Южный, А Также Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Запселье, Мирополье, Новенькое и Юнаковка Сумской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, суджа, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность