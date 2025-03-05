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Российские военные отразили три контратаки ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 05.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:52 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/svo-2003215442.html
Российские военные отразили три контратаки ВСУ в Курской области за сутки
Российские военные отразили три контратаки ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 05.03.2025
Российские военные отразили три контратаки ВСУ в Курской области за сутки
Подразделения группировки "Север" нанесли поражение формированиям бригад ВСУ в приграничном районе Курской области, отражены три контратаки противника, сообщило РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T14:52:00+03:00
2025-03-05T14:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
суджа
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Подразделения группировки "Север" нанесли поражение формированиям бригад ВСУ в приграничном районе Курской области, отражены три контратаки противника, сообщило Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гончаровка, Горналь, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Рубанщина, Старая Сорочина и Суджа. Отражены три контратаки противника", - говорится в сообщении. Отмечается, что ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Бондаревка, Викторовка, Гуево, Дмитрюков, Зазулевка, Замостье, 2-й Княжий, Колмаков, Косица, Локня, Меловой, Мирный, Черкасская Конопелька, Черкасское Поречное, Южный, А Также Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Запселье, Мирополье, Новенькое и Юнаковка Сумской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, суджа, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджа, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские военные отразили три контратаки ВСУ в Курской области за сутки

МО: группировка "Север" отразила три контратаки ВСУ в Курской области за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Подразделения группировки "Север" нанесли поражение формированиям бригад ВСУ в приграничном районе Курской области, отражены три контратаки противника, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гончаровка, Горналь, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Рубанщина, Старая Сорочина и Суджа. Отражены три контратаки противника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Бондаревка, Викторовка, Гуево, Дмитрюков, Зазулевка, Замостье, 2-й Княжий, Колмаков, Косица, Локня, Меловой, Мирный, Черкасская Конопелька, Черкасское Поречное, Южный, А Также Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Запселье, Мирополье, Новенькое и Юнаковка Сумской области.
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22 июня 2022, 17:18
 
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