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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 05.03.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Потери ВСУ на курском направлении за сутки превысили 215 военнослужащих, уничтожены танк и 6 пунктов управления БПЛА, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T14:19:00+03:00

2025-03-05T14:19:00+03:00

2025-03-05T14:22:00+03:00

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Потери ВСУ на курском направлении за сутки превысили 215 военнослужащих, уничтожены танк и 6 пунктов управления БПЛА, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 215 военнослужащих. Уничтожены танк, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и два миномета, стация радиоэлектронной разведки, инженерная машина разграждения, а также шесть пунктов управления БПЛА ",- говорится в сообщении оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 65060 военнослужащих, 384 танка, 295 боевых машин пехоты, 255 бронетранспортеров, 2131боевую бронированную машину, 2307 автомобилей, 510 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 118 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 52 единицы инженерной и другой техники, из них 20 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), россия