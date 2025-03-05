https://ria.ru/20250305/svo-2003167977.html

ВС России поразили штаб нацформирования "Кракен"

ВС России поразили штаб нацформирования "Кракен" - РИА Новости, 05.03.2025

ВС России поразили штаб нацформирования "Кракен"

Российские войска в течение суток поразили нефтебазу, обеспечивающую горючим подразделения ВСУ, место базирования катеров сил специальных операций ВСУ, а также... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T12:11:00+03:00

2025-03-05T12:11:00+03:00

2025-03-05T12:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские войска в течение суток поразили нефтебазу, обеспечивающую горючим подразделения ВСУ, место базирования катеров сил специальных операций ВСУ, а также штаб националистического формирования "Кракен", сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, нефтебазе, обеспечивающей горючим подразделения ВСУ, цехам производства и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, месту базирования катеров сил специальных операций ВСУ, штабу националистического формирования "Кракен", а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 150 районах", - говорится в сообщении.Средства противовоздушной обороны сбили шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 51 беспилотник самолетного типа, добавили в министерстве.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 45 318 беспилотных летательных аппаратов, 600 зенитных ракетных комплексов, 21 989 танков и других боевых бронированных машин, 1523 боевые машины реактивных систем залпового огня, 22 286 орудий полевой артиллерии и минометов, 32 455 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20250301/udar-2002514630.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, сша, безопасность