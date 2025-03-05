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ВС России поразили штаб нацформирования "Кракен" - РИА Новости, 05.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:11 05.03.2025 (обновлено: 12:18 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/svo-2003167977.html
ВС России поразили штаб нацформирования "Кракен"
ВС России поразили штаб нацформирования "Кракен" - РИА Новости, 05.03.2025
ВС России поразили штаб нацформирования "Кракен"
Российские войска в течение суток поразили нефтебазу, обеспечивающую горючим подразделения ВСУ, место базирования катеров сил специальных операций ВСУ, а также... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T12:11:00+03:00
2025-03-05T12:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
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безопасность
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские войска в течение суток поразили нефтебазу, обеспечивающую горючим подразделения ВСУ, место базирования катеров сил специальных операций ВСУ, а также штаб националистического формирования "Кракен", сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, нефтебазе, обеспечивающей горючим подразделения ВСУ, цехам производства и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, месту базирования катеров сил специальных операций ВСУ, штабу националистического формирования "Кракен", а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 150 районах", - говорится в сообщении.Средства противовоздушной обороны сбили шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 51 беспилотник самолетного типа, добавили в министерстве.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 45 318 беспилотных летательных аппаратов, 600 зенитных ракетных комплексов, 21 989 танков и других боевых бронированных машин, 1523 боевые машины реактивных систем залпового огня, 22 286 орудий полевой артиллерии и минометов, 32 455 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20250301/udar-2002514630.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, США, Безопасность
ВС России поразили штаб нацформирования "Кракен"

Минобороны: ВС России поразили штаб нацформирования "Кракен"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота РСЗО 9К57 "Ураган"
Работа РСЗО 9К57 Ураган - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа РСЗО 9К57 "Ураган". Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские войска в течение суток поразили нефтебазу, обеспечивающую горючим подразделения ВСУ, место базирования катеров сил специальных операций ВСУ, а также штаб националистического формирования "Кракен", сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, нефтебазе, обеспечивающей горючим подразделения ВСУ, цехам производства и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, месту базирования катеров сил специальных операций ВСУ, штабу националистического формирования "Кракен", а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 150 районах", - говорится в сообщении.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Подполье сообщило об ударе в направлении вертолетной базы в Сумской области
1 марта, 23:04
Средства противовоздушной обороны сбили шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 51 беспилотник самолетного типа, добавили в министерстве.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 45 318 беспилотных летательных аппаратов, 600 зенитных ракетных комплексов, 21 989 танков и других боевых бронированных машин, 1523 боевые машины реактивных систем залпового огня, 22 286 орудий полевой артиллерии и минометов, 32 455 единиц специальной военной автомобильной техники.
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