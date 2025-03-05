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ВСУ потеряли до 90 военных в зоне действий "Днепра"
ВСУ потеряли до 90 военных в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 05.03.2025
ВСУ потеряли до 90 военных в зоне действий "Днепра"
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 90 украинских военных, орудие полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T12:09:00+03:00
2025-03-05T12:09:00+03:00
2025-03-05T12:15:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 90 украинских военных, орудие полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и трех бригадтеробороны в районах населенных пунктов Пятихатки Новоданиловка, Щербаки, Лукьяновское , Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка, Днепровское и Львово Херсонской области. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, семь автомобилей, орудие полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, запорожская область, херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Херсонская область , Безопасность
ВСУ потеряли до 90 военных в зоне действий "Днепра"
Минобороны: ВСУ потеряли до 90 военных в зоне действий "Днепра"