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Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 05.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:08 05.03.2025 (обновлено: 12:10 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/svo-2003167351.html
Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции
Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 05.03.2025
Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 245 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии,... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T12:08:00+03:00
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специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
северск
агентство национальной безопасности сша
безопасность
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 245 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Плещеевка, Шевченко, Дылеевка, Крымское, Северск, Александрополь, Миньковка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, два автомобиля, три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, северск, агентство национальной безопасности сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Северск, Агентство национальной безопасности США, Безопасность
Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции

ВСУ потеряли до 245 военных в зоне действий "Юга"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 245 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Плещеевка, Шевченко, Дылеевка, Крымское, Северск, Александрополь, Миньковка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, два автомобиля, три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.
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