https://ria.ru/20250305/svo-2003136942.html

Челябинская область отправила квадроцикл, мотоциклы и одежду в зону СВО

Челябинская область отправила квадроцикл, мотоциклы и одежду в зону СВО - РИА Новости, 05.03.2025

Челябинская область отправила квадроцикл, мотоциклы и одежду в зону СВО

Челябинская область отправила очередную машину гуманитарной помощи в зону специальной военной операции, в том числе рации, квадроцикл, 2 мотоцикла,... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T09:40:00+03:00

2025-03-05T09:40:00+03:00

2025-03-05T09:40:00+03:00

надежные люди

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 5 мар – РИА Новости. Челябинская область отправила очередную машину гуманитарной помощи в зону специальной военной операции, в том числе рации, квадроцикл, 2 мотоцикла, квадрокоптеры, одежду и медикаменты, сообщило в среду региональное отделение ОНФ. "Системы РЭБ, детекторы дронов, тепловизоры, рации, квадроцикл и два мотоцикла. Народный фронт отправил 103-ю машину гуманитарной помощи на общую сумму больше 12 миллионов рублей", - говорится в сообщении. По словам руководителя регионального отделения ОНФ Дениса Рыжего, эта машина - знаковая для региона, поскольку, во-первых, собран достаточно большой объем помощи. "Во-вторых, в этой партии – подарки сразу к двум праздникам: 23 февраля и 8 марта. Бойцам отправляем легендарные черные ножи, такие же, какие дарили мастера Златоуста защитникам в сороковые (годы). А девушкам-защитницам – сладкие подарки", - сказал он на видео, размещенном в Telegram-канале ОНФ. Кроме того, он уточнил, что в этой партии много техники – это системы РЭБ, детекторы дронов, квадрокоптеры, тепловизионные прицелы, коллиматорные прицелы, глушители, воги и сбросы для коптеров, спутниковая связь, рации и оборудование для них. "Также много строительных материалов и инструментов и более 2 тысяч окопных свечей. Из самого необычного, что передали - это мотоциклы, квадроцикл, кислородный концентратор и средства реабилитации для госпиталя", - добавил он. Также были отправлены вещи для малышей из домов малютки в Донецке и Луганске, медикаменты, постельные принадлежности, одежда, пояснил Рыжий.

https://ria.ru/20250304/svo-2003037195.html

https://ria.ru/20250304/pomosch-2002963399.html

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челябинская область, сво