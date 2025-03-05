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В нескольких регионах расследуют дело о сухпайках для Минобороны - РИА Новости, 05.03.2025
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20:14 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/sukhpayki-2003291866.html
В нескольких регионах расследуют дело о сухпайках для Минобороны
В нескольких регионах расследуют дело о сухпайках для Минобороны - РИА Новости, 05.03.2025
В нескольких регионах расследуют дело о сухпайках для Минобороны
Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по уголовному делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны... РИА Новости, 05.03.2025
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происшествия
россия
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МОСКВА, 5 мар– РИА Новости. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по уголовному делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны России проходят в нескольких субъектах Российской Федерации, сказано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Расследование представляет собой особую сложность, так как связано с выполнением большого объема следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в нескольких субъектах Российской Федерации",- говорится в документах. Столичный суд в апреле 2024 года арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Эльвиру Смирнову, Александра Михайленко и Валерия Ковалевича. Также под стражу отправили бизнесмена Игоря Котельникова, чуть более чем через месяц он умер в СИЗО из-за проблем с сердцем. Как сообщали тогда в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний. Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухпайки, фигурирующие в уголовном деле. При этом защита утверждала, что все некачественное питание было заменено.
https://ria.ru/20250221/dagestan-2000748118.html
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происшествия, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В нескольких регионах расследуют дело о сухпайках для Минобороны

В нескольких регионах расследуют дело о некачественном питании для Минобороны

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМинобороны РФ
Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Минобороны РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар– РИА Новости. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по уголовному делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны России проходят в нескольких субъектах Российской Федерации, сказано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Расследование представляет собой особую сложность, так как связано с выполнением большого объема следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в нескольких субъектах Российской Федерации",- говорится в документах.
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Столичный суд в апреле 2024 года арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Эльвиру Смирнову, Александра Михайленко и Валерия Ковалевича. Также под стражу отправили бизнесмена Игоря Котельникова, чуть более чем через месяц он умер в СИЗО из-за проблем с сердцем.
Как сообщали тогда в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний. Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухпайки, фигурирующие в уголовном деле. При этом защита утверждала, что все некачественное питание было заменено.
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