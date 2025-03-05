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Мосгорсуд утвердил иноагентский штраф Слепакову* - РИА Новости, 05.03.2025
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Шоубиз
 
18:59 05.03.2025 (обновлено: 19:00 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/sud-2003276080.html
Мосгорсуд утвердил иноагентский штраф Слепакову*
Мосгорсуд утвердил иноагентский штраф Слепакову* - РИА Новости, 05.03.2025
Мосгорсуд утвердил иноагентский штраф Слепакову*
Московский городской суд утвердил штраф в размере 30 тысяч рублей, назначенный признанному иноагентом артисту Семену Слепакову* за посты в Telegram без... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T18:59:00+03:00
2025-03-05T19:00:00+03:00
шоубиз
россия
московский городской суд
происшествия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Московский городской суд утвердил штраф в размере 30 тысяч рублей, назначенный признанному иноагентом артисту Семену Слепакову* за посты в Telegram без соответствующей маркировки, сообщается в картотеке суда. "Оставить постановление без изменения, а жалобу - без удовлетворения", - сказано в карточке административного дела. Слепакова* признали иноагентом в апреле 2023 года. По информации Минюста РФ он получал поддержку от иностранных источников, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно говорил о гражданах России. Кроме того, артист исполнял антироссийские песни. Слепаков* пытался добиться исключения из реестра иностранных агентов, но апелляция и кассация оставили решение в силе. Затем артист обратился в Верховный суд РФ, но там отказались рассмотреть его жалобу.* Признан иноагентом в России
https://ria.ru/20241112/slepakov-1983239912.html
https://ria.ru/20250305/gosduma-2003249389.html
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россия, московский городской суд, происшествия
Шоубиз, Россия, Московский городской суд, Происшествия
Мосгорсуд утвердил иноагентский штраф Слепакову*

Мосгорсуд утвердил штраф артисту Слепакову за посты без маркировки иноагента

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСемен Слепаков*
Семен Слепаков* - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Семен Слепаков*. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Московский городской суд утвердил штраф в размере 30 тысяч рублей, назначенный признанному иноагентом артисту Семену Слепакову* за посты в Telegram без соответствующей маркировки, сообщается в картотеке суда.
"Оставить постановление без изменения, а жалобу - без удовлетворения", - сказано в карточке административного дела.
Кадр интервью Семена Слепакова Алене Долецкой - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Верховный суд отказался исключать Слепакова* из списка иноагентов
12 ноября 2024, 10:44
Слепакова* признали иноагентом в апреле 2023 года. По информации Минюста РФ он получал поддержку от иностранных источников, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно говорил о гражданах России. Кроме того, артист исполнял антироссийские песни.
Слепаков* пытался добиться исключения из реестра иностранных агентов, но апелляция и кассация оставили решение в силе. Затем артист обратился в Верховный суд РФ, но там отказались рассмотреть его жалобу.
* Признан иноагентом в России
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Госдума одобрила штрафы для иноагентов за несоблюдение требований Минюста
Вчера, 17:12
 
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