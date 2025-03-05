https://ria.ru/20250305/sud-2003276080.html

Мосгорсуд утвердил иноагентский штраф Слепакову*

Мосгорсуд утвердил иноагентский штраф Слепакову* - РИА Новости, 05.03.2025

Мосгорсуд утвердил иноагентский штраф Слепакову*

Московский городской суд утвердил штраф в размере 30 тысяч рублей, назначенный признанному иноагентом артисту Семену Слепакову* за посты в Telegram без... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T18:59:00+03:00

2025-03-05T18:59:00+03:00

2025-03-05T19:00:00+03:00

шоубиз

россия

московский городской суд

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Московский городской суд утвердил штраф в размере 30 тысяч рублей, назначенный признанному иноагентом артисту Семену Слепакову* за посты в Telegram без соответствующей маркировки, сообщается в картотеке суда. "Оставить постановление без изменения, а жалобу - без удовлетворения", - сказано в карточке административного дела. Слепакова* признали иноагентом в апреле 2023 года. По информации Минюста РФ он получал поддержку от иностранных источников, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно говорил о гражданах России. Кроме того, артист исполнял антироссийские песни. Слепаков* пытался добиться исключения из реестра иностранных агентов, но апелляция и кассация оставили решение в силе. Затем артист обратился в Верховный суд РФ, но там отказались рассмотреть его жалобу.* Признан иноагентом в России

https://ria.ru/20241112/slepakov-1983239912.html

https://ria.ru/20250305/gosduma-2003249389.html

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россия, московский городской суд, происшествия