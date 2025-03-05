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Мосгорсуд отказался передать в районный суд дело экс-замминистра обороны - РИА Новости, 05.03.2025
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18:16 05.03.2025 (обновлено: 18:20 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/sud-2003267936.html
Мосгорсуд отказался передать в районный суд дело экс-замминистра обороны
Мосгорсуд отказался передать в районный суд дело экс-замминистра обороны - РИА Новости, 05.03.2025
Мосгорсуд отказался передать в районный суд дело экс-замминистра обороны
Мосгорсуд отказал бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову в рассмотрении дела о растрате в Хамовническом районном суде, передает корреспондент РИА Новости из РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T18:16:00+03:00
2025-03-05T18:20:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мосгорсуд отказал бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову в рассмотрении дела о растрате в Хамовническом районном суде, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Постановление Хамовнического районного суда города Москвы от 29 января... Оставить без изменения", - огласила решение судья.Заседание прошло в закрытом режиме, родственников и журналистов пустили лишь на оглашение решения, при этом запретив пользоваться телефонами для записи.Суд рассматривал жалобу защиты три дня подряд из-за проблем с доставкой замечаний защиты на протокол.Сами фигуранты участвовали в заседании лично.В ходе предварительного слушания уголовного дела 29 января Хамовнический райсуд принял решение о передаче дела по подсудности в Мосгорсуд и его рассмотрении в закрытом режиме из-за документов в деле, которые могут быть секретными. На этом настаивал прокурор, рассказал РИА Новости адвокат Иванова Мурад Мусаев.Бывший замминистра обороны Тимур Иванов обвиняется в растрате более 200 миллионов рублей на продаже паромов для Керченской переправы и хищении 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Иванову и его бывшему подчиненному Антону Филатову вменили ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств в особо крупном размере организованной группой) УК РФ.Дело о получении взяток, после возбуждения которого Иванова в апреле 2024 года арестовали, пока до суда не дошло.
https://ria.ru/20250129/ivanov-1996128731.html
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тимур иванов, происшествия, москва, россия, московский городской суд
Тимур Иванов, Происшествия, Москва, Россия, Московский городской суд
Мосгорсуд отказался передать в районный суд дело экс-замминистра обороны

Мосгорсуд отказался передать в районный суд дело Тимура Иванова о растрате

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов в Басманном суде Москвы
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов в Басманном суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мосгорсуд отказал бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову в рассмотрении дела о растрате в Хамовническом районном суде, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Хамовнического районного суда города Москвы от 29 января... Оставить без изменения", - огласила решение судья.
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Прокурор попросил рассмотреть дело Иванова в закрытом режиме
29 января, 15:48
Заседание прошло в закрытом режиме, родственников и журналистов пустили лишь на оглашение решения, при этом запретив пользоваться телефонами для записи.
Суд рассматривал жалобу защиты три дня подряд из-за проблем с доставкой замечаний защиты на протокол.
Сами фигуранты участвовали в заседании лично.
Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Защита обжаловала продление ареста имущества по делу Тимура Иванова
29 декабря 2024, 04:49
В ходе предварительного слушания уголовного дела 29 января Хамовнический райсуд принял решение о передаче дела по подсудности в Мосгорсуд и его рассмотрении в закрытом режиме из-за документов в деле, которые могут быть секретными. На этом настаивал прокурор, рассказал РИА Новости адвокат Иванова Мурад Мусаев.
Бывший замминистра обороны Тимур Иванов обвиняется в растрате более 200 миллионов рублей на продаже паромов для Керченской переправы и хищении 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Иванову и его бывшему подчиненному Антону Филатову вменили ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств в особо крупном размере организованной группой) УК РФ.
Дело о получении взяток, после возбуждения которого Иванова в апреле 2024 года арестовали, пока до суда не дошло.
Суд - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Самые громкие дела 2024 года: распилы, теракты, перестрелки и иноагенты
26 декабря 2024, 11:48
 
Тимур ИвановПроисшествияМоскваРоссияМосковский городской суд
 
 
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