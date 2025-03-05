Мосгорсуд отказался передать в районный суд дело экс-замминистра обороны
Мосгорсуд отказался передать в районный суд дело Тимура Иванова о растрате
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов в Басманном суде Москвы
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов в Басманном суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мосгорсуд отказал бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову в рассмотрении дела о растрате в Хамовническом районном суде, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Хамовнического районного суда города Москвы от 29 января... Оставить без изменения", - огласила решение судья.
Прокурор попросил рассмотреть дело Иванова в закрытом режиме
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Заседание прошло в закрытом режиме, родственников и журналистов пустили лишь на оглашение решения, при этом запретив пользоваться телефонами для записи.
Суд рассматривал жалобу защиты три дня подряд из-за проблем с доставкой замечаний защиты на протокол.
Сами фигуранты участвовали в заседании лично.
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В ходе предварительного слушания уголовного дела 29 января Хамовнический райсуд принял решение о передаче дела по подсудности в Мосгорсуд и его рассмотрении в закрытом режиме из-за документов в деле, которые могут быть секретными. На этом настаивал прокурор, рассказал РИА Новости адвокат Иванова Мурад Мусаев.
Бывший замминистра обороны Тимур Иванов обвиняется в растрате более 200 миллионов рублей на продаже паромов для Керченской переправы и хищении 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Иванову и его бывшему подчиненному Антону Филатову вменили ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств в особо крупном размере организованной группой) УК РФ.
Дело о получении взяток, после возбуждения которого Иванова в апреле 2024 года арестовали, пока до суда не дошло.
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