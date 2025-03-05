https://ria.ru/20250305/sud-2003267936.html

Мосгорсуд отказался передать в районный суд дело экс-замминистра обороны

Мосгорсуд отказался передать в районный суд дело экс-замминистра обороны - РИА Новости, 05.03.2025

Мосгорсуд отказался передать в районный суд дело экс-замминистра обороны

Мосгорсуд отказал бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову в рассмотрении дела о растрате в Хамовническом районном суде, передает корреспондент РИА Новости из РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T18:16:00+03:00

2025-03-05T18:16:00+03:00

2025-03-05T18:20:00+03:00

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мосгорсуд отказал бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову в рассмотрении дела о растрате в Хамовническом районном суде, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Постановление Хамовнического районного суда города Москвы от 29 января... Оставить без изменения", - огласила решение судья.Заседание прошло в закрытом режиме, родственников и журналистов пустили лишь на оглашение решения, при этом запретив пользоваться телефонами для записи.Суд рассматривал жалобу защиты три дня подряд из-за проблем с доставкой замечаний защиты на протокол.Сами фигуранты участвовали в заседании лично.В ходе предварительного слушания уголовного дела 29 января Хамовнический райсуд принял решение о передаче дела по подсудности в Мосгорсуд и его рассмотрении в закрытом режиме из-за документов в деле, которые могут быть секретными. На этом настаивал прокурор, рассказал РИА Новости адвокат Иванова Мурад Мусаев.Бывший замминистра обороны Тимур Иванов обвиняется в растрате более 200 миллионов рублей на продаже паромов для Керченской переправы и хищении 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Иванову и его бывшему подчиненному Антону Филатову вменили ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств в особо крупном размере организованной группой) УК РФ.Дело о получении взяток, после возбуждения которого Иванова в апреле 2024 года арестовали, пока до суда не дошло.

https://ria.ru/20250129/ivanov-1996128731.html

https://ria.ru/20241229/ivanov-1991950868.html

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