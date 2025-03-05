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Snapchat оштрафовали за отказ локализовать данные россиян - РИА Новости, 05.03.2025
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17:47 05.03.2025 (обновлено: 17:52 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/sud-2003259470.html
Snapchat оштрафовали за отказ локализовать данные россиян
Snapchat оштрафовали за отказ локализовать данные россиян - РИА Новости, 05.03.2025
Snapchat оштрафовали за отказ локализовать данные россиян
Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 10 миллионов рублей владельца соцсети SnapChat за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, РИА Новости, 05.03.2025
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 10 миллионов рублей владельца соцсети SnapChat за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили РИА Новости в суде."Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы признал Snap Inc. виновным в совершении административного правонарушения по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 миллионов рублей",- сказала собеседница агентства.Компании Snap Inc принадлежит соцсеть SnapChat, в которой пользователи могут создавать мгновенные видеосообщения и фото для отправки в реальном времени.Ранее в среду этот же суд оштрафовал за аналогичные правонарушения дочернюю компанию Amazon видеостриминговый сервис Twitch на 13 миллионов рублей, видеосервис Zoom на 15 миллионов рублей, фотохостинг Pinterest на 12 миллионов рублей, а также сервис бронирования гостиниц Hotels.com на 6 миллионов рублей.
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москва, технологии, россия
Москва, Технологии, Россия
Snapchat оштрафовали за отказ локализовать данные россиян

Суд оштрафовал Snapchat на 10 млн рублей за отказ локализовать данные россиян

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 10 миллионов рублей владельца соцсети SnapChat за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили РИА Новости в суде.
"Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы признал Snap Inc. виновным в совершении административного правонарушения по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 миллионов рублей",- сказала собеседница агентства.
Компании Snap Inc принадлежит соцсеть SnapChat, в которой пользователи могут создавать мгновенные видеосообщения и фото для отправки в реальном времени.
Ранее в среду этот же суд оштрафовал за аналогичные правонарушения дочернюю компанию Amazon видеостриминговый сервис Twitch на 13 миллионов рублей, видеосервис Zoom на 15 миллионов рублей, фотохостинг Pinterest на 12 миллионов рублей, а также сервис бронирования гостиниц Hotels.com на 6 миллионов рублей.
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