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Жительницу Хабаровского края осудили за оправдание терроризма - РИА Новости, 05.03.2025
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05:55 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/sud-2003105555.html
Жительницу Хабаровского края осудили за оправдание терроризма
Жительницу Хабаровского края осудили за оправдание терроризма - РИА Новости, 05.03.2025
Жительницу Хабаровского края осудили за оправдание терроризма
Жительница Хабаровского края осуждена за оправдание терроризма и приговорена судом к 1,5 годам колонии, сообщает управление ФСБ региона. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T05:55:00+03:00
2025-03-05T05:55:00+03:00
происшествия
хабаровский край
центральная азия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ХАБАРОВСК, 5 мар - РИА Новости. Жительница Хабаровского края осуждена за оправдание терроризма и приговорена судом к 1,5 годам колонии, сообщает управление ФСБ региона. По данным ведомства, женщина - приверженка радикальных течений ислама. Она, используя аккаунт в иностранном мессенджере, доступный для просмотра всем зарегистрированным пользователям, публично оправдала деятельность террористической организации. "Осуждена жительница Хабаровского края, гражданка одной из стран Центральной Азии, причастная к оправданию террористической деятельности... Приговором 1-го Восточного окружного военного суда иностранка признана виновной в совершении инкриминируемого преступления и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении УФСБ региона.
https://ria.ru/20250228/terrorizm-2002242573.html
хабаровский край
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происшествия, хабаровский край, центральная азия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Хабаровский край, Центральная Азия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жительницу Хабаровского края осудили за оправдание терроризма

Жительница Хабаровского края получила 1,5 года за оправдание терроризма

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 5 мар - РИА Новости. Жительница Хабаровского края осуждена за оправдание терроризма и приговорена судом к 1,5 годам колонии, сообщает управление ФСБ региона.
По данным ведомства, женщина - приверженка радикальных течений ислама. Она, используя аккаунт в иностранном мессенджере, доступный для просмотра всем зарегистрированным пользователям, публично оправдала деятельность террористической организации.
"Осуждена жительница Хабаровского края, гражданка одной из стран Центральной Азии, причастная к оправданию террористической деятельности... Приговором 1-го Восточного окружного военного суда иностранка признана виновной в совершении инкриминируемого преступления и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении УФСБ региона.
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ПроисшествияХабаровский крайЦентральная АзияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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