https://ria.ru/20250305/sud-2003105555.html

Жительницу Хабаровского края осудили за оправдание терроризма

Жительницу Хабаровского края осудили за оправдание терроризма - РИА Новости, 05.03.2025

Жительницу Хабаровского края осудили за оправдание терроризма

Жительница Хабаровского края осуждена за оправдание терроризма и приговорена судом к 1,5 годам колонии, сообщает управление ФСБ региона. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T05:55:00+03:00

2025-03-05T05:55:00+03:00

2025-03-05T05:55:00+03:00

происшествия

хабаровский край

центральная азия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ХАБАРОВСК, 5 мар - РИА Новости. Жительница Хабаровского края осуждена за оправдание терроризма и приговорена судом к 1,5 годам колонии, сообщает управление ФСБ региона. По данным ведомства, женщина - приверженка радикальных течений ислама. Она, используя аккаунт в иностранном мессенджере, доступный для просмотра всем зарегистрированным пользователям, публично оправдала деятельность террористической организации. "Осуждена жительница Хабаровского края, гражданка одной из стран Центральной Азии, причастная к оправданию террористической деятельности... Приговором 1-го Восточного окружного военного суда иностранка признана виновной в совершении инкриминируемого преступления и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении УФСБ региона.

https://ria.ru/20250228/terrorizm-2002242573.html

хабаровский край

центральная азия

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происшествия, хабаровский край, центральная азия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)