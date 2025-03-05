https://ria.ru/20250305/starmer-2003155050.html

СМИ раскрыли, что Стармер планирует сделать против России

СМИ раскрыли, что Стармер планирует сделать против России - РИА Новости, 05.03.2025

СМИ раскрыли, что Стармер планирует сделать против России

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер хочет отправить британские войска на Украину, чтобы применить пятую статью Североатлантического альянса, пишет... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T11:18:00+03:00

2025-03-05T11:18:00+03:00

2025-03-05T11:18:00+03:00

в мире

лондон

украина

кир стармер

дональд трамп

великобритания

нато

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002832860_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_28b021f0ae85c0158c93f2523e0e70fd.jpg

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер хочет отправить британские войска на Украину, чтобы применить пятую статью Североатлантического альянса, пишет National Interest."Очевидный план состоит в том, чтобы россияне нанесли несколько ударов по британским военным или технике, и таким образом оправдать призывы Лондона к применению пятой статьи", — говорится в материале.Как указал обозреватель, британский министр понимает, что вооруженные силы его страны на Украине будут неэффективными из-за проблем, связанных с сокращением расходов на оборону Великобритании, поэтому Стармер попытается заманить США в открытую войну с Россией.В начале марта прошел саммит европейских стран в Лондоне, на котором обсуждалась ситуация на Украине и возможности усиления обороноспособности Европы. Стармер заявил, что Лондон готов разместить вооруженные силы на Украине и использовать авиацию для урегулирования конфликта.Президент США Дональд Трамп 27 февраля на пресс-конференции со Стармером заявил, что поддерживает пятую статью устава НАТО о коллективной безопасности Североатлантического альянса, но в контексте возможной отправки военного контингента на Украину она не понадобится.

https://ria.ru/20250305/tramp-2003142915.html

https://ria.ru/20250305/zelenskiy-2003137555.html

лондон

украина

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лондон, украина, кир стармер, дональд трамп, великобритания, нато, россия