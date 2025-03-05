https://ria.ru/20250305/starmer-2003155050.html
СМИ раскрыли, что Стармер планирует сделать против России
СМИ раскрыли, что Стармер планирует сделать против России - РИА Новости, 05.03.2025
СМИ раскрыли, что Стармер планирует сделать против России
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер хочет отправить британские войска на Украину, чтобы применить пятую статью Североатлантического альянса, пишет... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T11:18:00+03:00
2025-03-05T11:18:00+03:00
2025-03-05T11:18:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер хочет отправить британские войска на Украину, чтобы применить пятую статью Североатлантического альянса, пишет National Interest."Очевидный план состоит в том, чтобы россияне нанесли несколько ударов по британским военным или технике, и таким образом оправдать призывы Лондона к применению пятой статьи", — говорится в материале.Как указал обозреватель, британский министр понимает, что вооруженные силы его страны на Украине будут неэффективными из-за проблем, связанных с сокращением расходов на оборону Великобритании, поэтому Стармер попытается заманить США в открытую войну с Россией.В начале марта прошел саммит европейских стран в Лондоне, на котором обсуждалась ситуация на Украине и возможности усиления обороноспособности Европы. Стармер заявил, что Лондон готов разместить вооруженные силы на Украине и использовать авиацию для урегулирования конфликта.Президент США Дональд Трамп 27 февраля на пресс-конференции со Стармером заявил, что поддерживает пятую статью устава НАТО о коллективной безопасности Североатлантического альянса, но в контексте возможной отправки военного контингента на Украину она не понадобится.
https://ria.ru/20250305/tramp-2003142915.html
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в мире, лондон, украина, кир стармер, дональд трамп, великобритания, нато, россия
В мире, Лондон, Украина, Кир Стармер, Дональд Трамп, Великобритания, НАТО, Россия
СМИ раскрыли, что Стармер планирует сделать против России
NI: Стармер хочет отправить войска на Украину, чтобы применить пятую статью НАТО