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Стармер и Макрон готовы поехать в Вашингтон с Зеленским, пишет Daily Mail - РИА Новости, 05.03.2025
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09:11 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/starmer-2003127118.html
Стармер и Макрон готовы поехать в Вашингтон с Зеленским, пишет Daily Mail
Стармер и Макрон готовы поехать в Вашингтон с Зеленским, пишет Daily Mail - РИА Новости, 05.03.2025
Стармер и Макрон готовы поехать в Вашингтон с Зеленским, пишет Daily Mail
Премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон готовы поехать в Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским уже на следующей неделе, чтобы... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T09:11:00+03:00
2025-03-05T09:11:00+03:00
в мире
украина
сша
вашингтон (штат)
владимир зеленский
эммануэль макрон
дональд трамп
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон готовы поехать в Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским уже на следующей неделе, чтобы представить план урегулирования на Украине, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники. Ранее Макрон в интервью изданию Figaro заявил, что совместно с премьером Великобритании Стармером выдвинул предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое бы длилось месяц. При этом Макрон объяснил, что предложение не охватывает ситуацию на земле, так как из-за длины фронта сложно проверить соблюдение перемирия. "Кир и Эммануэль Макрон готовы поехать в Вашингтон с... Зеленским уже на следующей неделе, чтобы представить (президенту США Дональду) Трампу единый фронт по этому плану (урегулирования - ред.)", - говорится в сообщении издания. Как отмечает газета со ссылкой на британские правительственные источники, Лондон "на всех уровнях" принимает меры для того, чтобы убедить Вашингтон возобновить военную помощь Киеву. Президент РФ Владимир Путин в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил сообщения о принятии такого решения. Трамп на прошлой неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. В среду по московскому времени Трамп во время выступления в американском конгрессе заявил о том, что получил письмо от Зеленского с заверением готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине.
https://ria.ru/20250303/ukraina-2002641139.html
https://ria.ru/20250303/makron--2002745353.html
https://ria.ru/20250303/gosduma-2002717858.html
украина
сша
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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, эммануэль макрон, дональд трамп
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп
Стармер и Макрон готовы поехать в Вашингтон с Зеленским, пишет Daily Mail

Daily Mail: Стармер и Макрон готовы сопроводить Зеленского на разговор с Трампом

© AP Photo / Justin TallisПрезидент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Justin Tallis
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон готовы поехать в Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским уже на следующей неделе, чтобы представить план урегулирования на Украине, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники.
Ранее Макрон в интервью изданию Figaro заявил, что совместно с премьером Великобритании Стармером выдвинул предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое бы длилось месяц. При этом Макрон объяснил, что предложение не охватывает ситуацию на земле, так как из-за длины фронта сложно проверить соблюдение перемирия.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Макрон и Стармер предложили месяц перемирия на Украине
3 марта, 01:13
"Кир и Эммануэль Макрон готовы поехать в Вашингтон с... Зеленским уже на следующей неделе, чтобы представить (президенту США Дональду) Трампу единый фронт по этому плану (урегулирования - ред.)", - говорится в сообщении издания.
Как отмечает газета со ссылкой на британские правительственные источники, Лондон "на всех уровнях" принимает меры для того, чтобы убедить Вашингтон возобновить военную помощь Киеву.
Президент РФ Владимир Путин в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил сообщения о принятии такого решения.
Дональд Трамп встречается с Эммануэлем Макроном в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Макрон призвал Трампа изменить позицию по Украине
3 марта, 13:23
Трамп на прошлой неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
В среду по московскому времени Трамп во время выступления в американском конгрессе заявил о том, что получил письмо от Зеленского с заверением готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
В Госдуме прокомментировали план Макрона о перемирии на Украине
3 марта, 11:51
 
В миреУкраинаСШАВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийЭммануэль МакронДональд Трамп
 
 
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