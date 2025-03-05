https://ria.ru/20250305/starmer-2003127118.html

Стармер и Макрон готовы поехать в Вашингтон с Зеленским, пишет Daily Mail

Стармер и Макрон готовы поехать в Вашингтон с Зеленским, пишет Daily Mail - РИА Новости, 05.03.2025

Стармер и Макрон готовы поехать в Вашингтон с Зеленским, пишет Daily Mail

Премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон готовы поехать в Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским уже на следующей неделе, чтобы... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T09:11:00+03:00

2025-03-05T09:11:00+03:00

2025-03-05T09:11:00+03:00

в мире

украина

сша

вашингтон (штат)

владимир зеленский

эммануэль макрон

дональд трамп

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон готовы поехать в Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским уже на следующей неделе, чтобы представить план урегулирования на Украине, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники. Ранее Макрон в интервью изданию Figaro заявил, что совместно с премьером Великобритании Стармером выдвинул предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое бы длилось месяц. При этом Макрон объяснил, что предложение не охватывает ситуацию на земле, так как из-за длины фронта сложно проверить соблюдение перемирия. "Кир и Эммануэль Макрон готовы поехать в Вашингтон с... Зеленским уже на следующей неделе, чтобы представить (президенту США Дональду) Трампу единый фронт по этому плану (урегулирования - ред.)", - говорится в сообщении издания. Как отмечает газета со ссылкой на британские правительственные источники, Лондон "на всех уровнях" принимает меры для того, чтобы убедить Вашингтон возобновить военную помощь Киеву. Президент РФ Владимир Путин в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил сообщения о принятии такого решения. Трамп на прошлой неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. В среду по московскому времени Трамп во время выступления в американском конгрессе заявил о том, что получил письмо от Зеленского с заверением готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине.

https://ria.ru/20250303/ukraina-2002641139.html

https://ria.ru/20250303/makron--2002745353.html

https://ria.ru/20250303/gosduma-2002717858.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, эммануэль макрон, дональд трамп