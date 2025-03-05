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Трамп предоставил автопроизводителям Канады и Мексики отсрочку от пошлин - РИА Новости, 05.03.2025
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22:20 05.03.2025 (обновлено: 22:32 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/ssha-2003303034.html
Трамп предоставил автопроизводителям Канады и Мексики отсрочку от пошлин
Трамп предоставил автопроизводителям Канады и Мексики отсрочку от пошлин - РИА Новости, 05.03.2025
Трамп предоставил автопроизводителям Канады и Мексики отсрочку от пошлин
Администрация президента США Дональда Трампа предоставила автопроизводителям Канады и Мексики отсрочку в один месяц от введенных пошлин, заявила во вторник... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T22:20:00+03:00
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введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
канада
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дональд трамп
джастин трюдо
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ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа предоставила автопроизводителям Канады и Мексики отсрочку в один месяц от введенных пошлин, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Мы говорили с крупнейшими автодилерами. Мы предоставим одномесячное освобождение от любых пошлин на автомобили, поступающие через соглашение USMCA," – сказала она на брифинге, зачитывая заявление Трампа.По ее словам, исключение было сделано по просьбе компаний, работающих в рамках Североамериканского соглашения о свободной торговле (USMCA), чтобы избежать их экономического ущерба. "Зеркальные пошлины по-прежнему вступят в силу 2 апреля, но по запросу компаний, связанных с USMCA, президент предоставляет им освобождение на один месяц, чтобы они не оказались в невыгодном экономическом положении," – пояснила Левитт.Ранее Трамп ввел 25-процентные пошлины на товары из Канады и Мексики, мотивируя это необходимостью борьбы с наркотрафиком и нелегальной миграцией. Решение вызвало беспокойство у представителей автомобильной отрасли, которые предупреждали о возможном росте цен и снижении конкурентоспособности американских компаний.
https://ria.ru/20250305/kanada-2003301844.html
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введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, канада, мексика, сша, дональд трамп, джастин трюдо, в мире
Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, Канада, Мексика, США, Дональд Трамп, Джастин Трюдо, В мире
Трамп предоставил автопроизводителям Канады и Мексики отсрочку от пошлин

США отсрочили импортные пошлины для автопроизводителей Канады и Мексики на месяц

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
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Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа предоставила автопроизводителям Канады и Мексики отсрочку в один месяц от введенных пошлин, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Мы говорили с крупнейшими автодилерами. Мы предоставим одномесячное освобождение от любых пошлин на автомобили, поступающие через соглашение USMCA," – сказала она на брифинге, зачитывая заявление Трампа.
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По ее словам, исключение было сделано по просьбе компаний, работающих в рамках Североамериканского соглашения о свободной торговле (USMCA), чтобы избежать их экономического ущерба. "Зеркальные пошлины по-прежнему вступят в силу 2 апреля, но по запросу компаний, связанных с USMCA, президент предоставляет им освобождение на один месяц, чтобы они не оказались в невыгодном экономическом положении," – пояснила Левитт.
Ранее Трамп ввел 25-процентные пошлины на товары из Канады и Мексики, мотивируя это необходимостью борьбы с наркотрафиком и нелегальной миграцией. Решение вызвало беспокойство у представителей автомобильной отрасли, которые предупреждали о возможном росте цен и снижении конкурентоспособности американских компаний.
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Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыКанадаМексикаСШАДональд ТрампДжастин ТрюдоВ мире
 
 
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