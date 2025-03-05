Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд США отклонил запрос о приостановке выплат иностранной помощи - РИА Новости, 05.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 05.03.2025 (обновлено: 18:02 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/ssha-2003253039.html
Верховный суд США отклонил запрос о приостановке выплат иностранной помощи
Верховный суд США отклонил запрос о приостановке выплат иностранной помощи - РИА Новости, 05.03.2025
Верховный суд США отклонил запрос о приостановке выплат иностранной помощи
Верховный суд США отказался удовлетворить запрос администрации президента Дональда Трампа о приостановке выплат почти двух миллиардов долларов иностранным... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T17:27:00+03:00
2025-03-05T18:02:00+03:00
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564225361_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_46e3d4b30bda5dbea18dd475d585518f.jpg
ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Верховный суд США отказался удовлетворить запрос администрации президента Дональда Трампа о приостановке выплат почти двух миллиардов долларов иностранным партнерам в рамках ранее заключенных контрактов, говорится в обнародованных документах суда.&quot;Может ли один окружной судья, вероятно, не имеющий юрисдикции, безгранично распоряжаться двумя миллиардами долларов налогоплательщиков, которые, скорее всего, будут потеряны навсегда? Ответ должен быть категорическим &quot;нет&quot;. Но большинство судей Верховного суда, похоже, думают иначе. Я поражен&quot;, — заявил судья Сэмюэл Алито, выступивший с особым мнением.Решение по этому вопросу приняли члены Верховного суда пятью голосами против четырех.Председатель суда Джон Робертс и судья Эми Кони Барретт поддержали позицию трех либеральных судей, отказав администрации в удовлетворении запроса. Против выступили судьи Кларенс Томас, Алито, Нил Горсач и Бретт Кавано.Белый дом ранее приостановил выплаты подрядчикам и сократил персонал Агентства США по международному развитию (USAID), что повлекло за собой судебные разбирательства.Трамп не раз критиковал организацию, обвиняя ее в растрате средств американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США.
https://ria.ru/20250305/ssha-2003245118.html
https://ria.ru/20250305/tramp-2003117861.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564225361_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_d2da0bee668a489644ce892b248dd71e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире
США, В мире
Верховный суд США отклонил запрос о приостановке выплат иностранной помощи

Верховный суд США отклонил запрос Трампа о заморозке выплат иностранной помощи

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Американские доллары. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Верховный суд США отказался удовлетворить запрос администрации президента Дональда Трампа о приостановке выплат почти двух миллиардов долларов иностранным партнерам в рамках ранее заключенных контрактов, говорится в обнародованных документах суда.
«

"Может ли один окружной судья, вероятно, не имеющий юрисдикции, безгранично распоряжаться двумя миллиардами долларов налогоплательщиков, которые, скорее всего, будут потеряны навсегда? Ответ должен быть категорическим "нет". Но большинство судей Верховного суда, похоже, думают иначе. Я поражен", — заявил судья Сэмюэл Алито, выступивший с особым мнением.

Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
США пытаются выйти из украинского конфликта, считает эксперт
Вчера, 16:51
Решение по этому вопросу приняли члены Верховного суда пятью голосами против четырех.
Председатель суда Джон Робертс и судья Эми Кони Барретт поддержали позицию трех либеральных судей, отказав администрации в удовлетворении запроса. Против выступили судьи Кларенс Томас, Алито, Нил Горсач и Бретт Кавано.
Белый дом ранее приостановил выплаты подрядчикам и сократил персонал Агентства США по международному развитию (USAID), что повлекло за собой судебные разбирательства.
Трамп не раз критиковал организацию, обвиняя ее в растрате средств американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
В двух словах: Трамп указал Украине ее место
Вчера, 08:17
 
СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала