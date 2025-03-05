https://ria.ru/20250305/ssha-2003253039.html

Верховный суд США отклонил запрос о приостановке выплат иностранной помощи

Верховный суд США отклонил запрос о приостановке выплат иностранной помощи - РИА Новости, 05.03.2025

Верховный суд США отклонил запрос о приостановке выплат иностранной помощи

Верховный суд США отказался удовлетворить запрос администрации президента Дональда Трампа о приостановке выплат почти двух миллиардов долларов иностранным... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T17:27:00+03:00

2025-03-05T17:27:00+03:00

2025-03-05T18:02:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Верховный суд США отказался удовлетворить запрос администрации президента Дональда Трампа о приостановке выплат почти двух миллиардов долларов иностранным партнерам в рамках ранее заключенных контрактов, говорится в обнародованных документах суда."Может ли один окружной судья, вероятно, не имеющий юрисдикции, безгранично распоряжаться двумя миллиардами долларов налогоплательщиков, которые, скорее всего, будут потеряны навсегда? Ответ должен быть категорическим "нет". Но большинство судей Верховного суда, похоже, думают иначе. Я поражен", — заявил судья Сэмюэл Алито, выступивший с особым мнением.Решение по этому вопросу приняли члены Верховного суда пятью голосами против четырех.Председатель суда Джон Робертс и судья Эми Кони Барретт поддержали позицию трех либеральных судей, отказав администрации в удовлетворении запроса. Против выступили судьи Кларенс Томас, Алито, Нил Горсач и Бретт Кавано.Белый дом ранее приостановил выплаты подрядчикам и сократил персонал Агентства США по международному развитию (USAID), что повлекло за собой судебные разбирательства.Трамп не раз критиковал организацию, обвиняя ее в растрате средств американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США.

https://ria.ru/20250305/ssha-2003245118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, в мире