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В США рассказали, что ждет Зеленского в случае отказа от сделки Трампа - РИА Новости, 05.03.2025
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17:15 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/ssha-2003250394.html
В США рассказали, что ждет Зеленского в случае отказа от сделки Трампа
В США рассказали, что ждет Зеленского в случае отказа от сделки Трампа - РИА Новости, 05.03.2025
В США рассказали, что ждет Зеленского в случае отказа от сделки Трампа
Украина потерпит военное поражение, если Владимир Зеленский откажется от сделки президента США Дональда Трампа, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T17:15:00+03:00
2025-03-05T17:15:00+03:00
в мире
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владимир зеленский
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Украина потерпит военное поражение, если Владимир Зеленский откажется от сделки президента США Дональда Трампа, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в социальной сети X."Если он не примет это предложение Трампа, то шансы на то, что Россия одержит полную военную победу над Украиной, резко возрастут, и Киеву останется только позорно принимать условия капитуляции от Москвы", — написал Дэвис.Бывший американский военный также считает, что Зеленский проявил себя как ужасный военный лидер, отказавшийся от всех возможных вариантов предотвратить или завершить конфликт."Ради блага оставшихся в живых украинских солдат я молюсь, чтобы Зеленский снова не упустил возможность закончить боевые действия и сохранить хоть какой-то вариант будущего", — резюмировал Дэвис.В начале этой недели стало известно, что США приостанавливают всю военную помощь для Украины, пока американский лидер не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.В Кремле отметили, что остановка американской военной помощи может подтолкнуть Киев к началу мирного процесса
https://ria.ru/20250305/hill-2003214472.html
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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
В США рассказали, что ждет Зеленского в случае отказа от сделки Трампа

Дэвис: Украина потерпит поражение, если Зеленский откажется от сделки Трампа

© AP Photo / Tetiana DzhafarovaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Tetiana Dzhafarova
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Украина потерпит военное поражение, если Владимир Зеленский откажется от сделки президента США Дональда Трампа, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в социальной сети X.
«
"Если он не примет это предложение Трампа, то шансы на то, что Россия одержит полную военную победу над Украиной, резко возрастут, и Киеву останется только позорно принимать условия капитуляции от Москвы", — написал Дэвис.
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Бывший американский военный также считает, что Зеленский проявил себя как ужасный военный лидер, отказавшийся от всех возможных вариантов предотвратить или завершить конфликт.
«
"Ради блага оставшихся в живых украинских солдат я молюсь, чтобы Зеленский снова не упустил возможность закончить боевые действия и сохранить хоть какой-то вариант будущего", — резюмировал Дэвис.
В начале этой недели стало известно, что США приостанавливают всю военную помощь для Украины, пока американский лидер не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
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