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США пытаются выйти из украинского конфликта, считает эксперт - РИА Новости, 05.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:51 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/ssha-2003245118.html
США пытаются выйти из украинского конфликта, считает эксперт
США пытаются выйти из украинского конфликта, считает эксперт - РИА Новости, 05.03.2025
США пытаются выйти из украинского конфликта, считает эксперт
США пытаются выйти из украинского конфликта с минимальными для себя потерями, побуждая своих союзников к выгодным для Вашингтона действиям, считает военный... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T16:51:00+03:00
2025-03-05T16:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
афганистан
дональд трамп
талибан
оон
вьетнам
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. США пытаются выйти из украинского конфликта с минимальными для себя потерями, побуждая своих союзников к выгодным для Вашингтона действиям, считает военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов. "С моей точки зрения, США сейчас выходят из украинского конфликта, причем стараются это сделать с минимальными для себя потерями. В прошлых конфликтах это делалось такими же методами, когда сателлиты США принуждались к действиям, выгодным для Соединенных Штатов", - сказал он на пресс-конференции в рамках спецпроекта "Украинское досье" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Как напомнил эксперт, во время войны в Корее документ о перемирии подписывал не представитель Южной Кореи, а генерал армии США Марк Уэйн Кларк. Кроме того, в ходе войны во Вьетнаме американские союзники "ломали через колено" власти Южного Вьетнама, чтобы подписать невыгодное Парижское соглашение 1973 года. "Всё закончилось, как мы помним, взлетом вертолетов с посольской крыши в Сайгоне и сбрасыванием винтокрылых машин с борта американских авианосцев. То есть такая вот картинка, которую сейчас (президент США Дональд - ред.) Трамп не хочет. Он уже передал такую картинку (экс-президенту США Джо - ред.) Байдену в Афганистане, когда тоже цеплялись за колеса (вертолетов - ред.) ", - подчеркнул он. США после прихода к власти в январе президента Дональда Трампа выражают желание поспособствовать максимально скорому завершению украинского конфликта. Эта позиция сталкивается с сопротивлением стран Западной Европы и киевского режима, рассчитывающих на продолжение конфликта до "стратегического поражения" РФ и получения Киевом преимущества для переговоров. В начале августа 2021 года талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20250305/tramp-2003117861.html
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002954168.html
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в мире, сша, афганистан, дональд трамп, талибан, оон, вьетнам, южная корея
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Афганистан, Дональд Трамп, Талибан, ООН, Вьетнам, Южная Корея
США пытаются выйти из украинского конфликта, считает эксперт

Анпилогов: США пытаются выйти из украинского конфликта с минимальными потерями

© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. США пытаются выйти из украинского конфликта с минимальными для себя потерями, побуждая своих союзников к выгодным для Вашингтона действиям, считает военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.
"С моей точки зрения, США сейчас выходят из украинского конфликта, причем стараются это сделать с минимальными для себя потерями. В прошлых конфликтах это делалось такими же методами, когда сателлиты США принуждались к действиям, выгодным для Соединенных Штатов", - сказал он на пресс-конференции в рамках спецпроекта "Украинское досье" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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Как напомнил эксперт, во время войны в Корее документ о перемирии подписывал не представитель Южной Кореи, а генерал армии США Марк Уэйн Кларк. Кроме того, в ходе войны во Вьетнаме американские союзники "ломали через колено" власти Южного Вьетнама, чтобы подписать невыгодное Парижское соглашение 1973 года.
"Всё закончилось, как мы помним, взлетом вертолетов с посольской крыши в Сайгоне и сбрасыванием винтокрылых машин с борта американских авианосцев. То есть такая вот картинка, которую сейчас (президент США Дональд - ред.) Трамп не хочет. Он уже передал такую картинку (экс-президенту США Джо - ред.) Байдену в Афганистане, когда тоже цеплялись за колеса (вертолетов - ред.) ", - подчеркнул он.
США после прихода к власти в январе президента Дональда Трампа выражают желание поспособствовать максимально скорому завершению украинского конфликта. Эта позиция сталкивается с сопротивлением стран Западной Европы и киевского режима, рассчитывающих на продолжение конфликта до "стратегического поражения" РФ и получения Киевом преимущества для переговоров.
В начале августа 2021 года талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШААфганистанДональд ТрампТалибанООНВьетнамЮжная Корея
 
 
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