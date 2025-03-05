https://ria.ru/20250305/ssha-2003242443.html

США не будут передавать ВСУ данные для ударов по движущимся целям, пишет FT

США не будут передавать ВСУ данные для ударов по движущимся целям, пишет FT - РИА Новости, 05.03.2025

США не будут передавать ВСУ данные для ударов по движущимся целям, пишет FT

США и союзники в рамках приостановки передачи разведданных Киеву не будут передавать ему информацию для точечных ударов по движущимся целям, пишет газета... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T16:34:00+03:00

2025-03-05T16:34:00+03:00

2025-03-05T16:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

сша

киев

украина

дональд трамп

майк уолтц

центральное разведывательное управление (цру)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927970238_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_db9dec848b68a979b0b3a52d9fd28698.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. США и союзники в рамках приостановки передачи разведданных Киеву не будут передавать ему информацию для точечных ударов по движущимся целям, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников. Ранее директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил "паузу" в передаче разведданных Киеву. Как сообщается, США официально заблокировали возможность своих союзников делиться разведданными США с Украиной. Однако, по данным чиновников, получатели, имеющие ресурсы внутри страны, вероятно, продолжат передавать соответствующие разведданные Киеву. "Но это не будет применяться к срочным и ценным разведданным, таким как те, которые необходимы Украине для нанесения точечных ударов по движущимся российским целям", - говорится в сообщении. Ранее газета Daily Mail сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки на фоне приостановки Штатами военной помощи Украине. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения. По данным СМИ, поставки прекратились в районе 4.30 мск во вторник. В среду советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США рассмотрят возможность возобновления военной помощи Украине, если добьются успехов в переговорах с Киевом.

https://ria.ru/20250305/kiev-2003239705.html

https://ria.ru/20250305/rossiya-2003239521.html

https://ria.ru/20250305/ssha-2003229432.html

сша

киев

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, киев, украина, дональд трамп, майк уолтц, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, россия