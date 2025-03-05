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США не будут передавать ВСУ данные для ударов по движущимся целям, пишет FT - РИА Новости, 05.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:34 05.03.2025 (обновлено: 16:35 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/ssha-2003242443.html
США не будут передавать ВСУ данные для ударов по движущимся целям, пишет FT
США не будут передавать ВСУ данные для ударов по движущимся целям, пишет FT - РИА Новости, 05.03.2025
США не будут передавать ВСУ данные для ударов по движущимся целям, пишет FT
США и союзники в рамках приостановки передачи разведданных Киеву не будут передавать ему информацию для точечных ударов по движущимся целям, пишет газета... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T16:34:00+03:00
2025-03-05T16:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
киев
украина
дональд трамп
майк уолтц
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. США и союзники в рамках приостановки передачи разведданных Киеву не будут передавать ему информацию для точечных ударов по движущимся целям, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников. Ранее директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил "паузу" в передаче разведданных Киеву. Как сообщается, США официально заблокировали возможность своих союзников делиться разведданными США с Украиной. Однако, по данным чиновников, получатели, имеющие ресурсы внутри страны, вероятно, продолжат передавать соответствующие разведданные Киеву. "Но это не будет применяться к срочным и ценным разведданным, таким как те, которые необходимы Украине для нанесения точечных ударов по движущимся российским целям", - говорится в сообщении. Ранее газета Daily Mail сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки на фоне приостановки Штатами военной помощи Украине. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения. По данным СМИ, поставки прекратились в районе 4.30 мск во вторник. В среду советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США рассмотрят возможность возобновления военной помощи Украине, если добьются успехов в переговорах с Киевом.
https://ria.ru/20250305/kiev-2003239705.html
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в мире, сша, киев, украина, дональд трамп, майк уолтц, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Киев, Украина, Дональд Трамп, Майк Уолтц, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины, Россия
США не будут передавать ВСУ данные для ударов по движущимся целям, пишет FT

FT: США не будут передавать Киеву данные для точечных ударов по движущимся целям

© AP Photo / LibkosУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Libkos
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. США и союзники в рамках приостановки передачи разведданных Киеву не будут передавать ему информацию для точечных ударов по движущимся целям, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников.
Ранее директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил "паузу" в передаче разведданных Киеву.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
США лишат ВСУ разведданных для ударов вглубь России, передает Sky News
Вчера, 16:19
Как сообщается, США официально заблокировали возможность своих союзников делиться разведданными США с Украиной. Однако, по данным чиновников, получатели, имеющие ресурсы внутри страны, вероятно, продолжат передавать соответствующие разведданные Киеву.
"Но это не будет применяться к срочным и ценным разведданным, таким как те, которые необходимы Украине для нанесения точечных ударов по движущимся российским целям", - говорится в сообщении.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
"Впервые за десятки лет": в США забили тревогу из-за военной мощи России
Вчера, 16:14
Ранее газета Daily Mail сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки на фоне приостановки Штатами военной помощи Украине.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения. По данным СМИ, поставки прекратились в районе 4.30 мск во вторник. В среду советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США рассмотрят возможность возобновления военной помощи Украине, если добьются успехов в переговорах с Киевом.
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Эксперт рассказал о последствиях ослабления военного присутствия США в мире
Вчера, 15:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАКиевУкраинаДональд ТрампМайк УолтцЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Вооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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