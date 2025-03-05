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В Белом доме заявили, что обсуждают с Киевом проведение переговоров - РИА Новости, 05.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:13 05.03.2025 (обновлено: 16:14 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/ssha-2003239058.html
В Белом доме заявили, что обсуждают с Киевом проведение переговоров
В Белом доме заявили, что обсуждают с Киевом проведение переговоров - РИА Новости, 05.03.2025
В Белом доме заявили, что обсуждают с Киевом проведение переговоров
США обсуждают с Украиной дату и место проведения возможных переговоров, уверены, что смогут достичь мира по их итогам, заявил советник американского президента... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T16:13:00+03:00
2025-03-05T16:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
майк уолтц
киев
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. США обсуждают с Украиной дату и место проведения возможных переговоров, уверены, что смогут достичь мира по их итогам, заявил советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц. "Мы (с Украиной - ред.) говорим о месте и дате проведения, составе команд для переговоров... Был сделан позитивный шаг к тому, чтобы сказать, что мы будем вести переговоры о... мире", - отметил Уолтц в интервью телеканалу Fox News.
https://ria.ru/20250305/tsru-2003229233.html
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в мире, украина, сша, майк уолтц, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Майк Уолтц, Киев
В Белом доме заявили, что обсуждают с Киевом проведение переговоров

Уолтц: США обсуждают с Украиной дату и место проведения возможных переговоров

© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. США обсуждают с Украиной дату и место проведения возможных переговоров, уверены, что смогут достичь мира по их итогам, заявил советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц.
"Мы (с Украиной - ред.) говорим о месте и дате проведения, составе команд для переговоров... Был сделан позитивный шаг к тому, чтобы сказать, что мы будем вести переговоры о... мире", - отметил Уолтц в интервью телеканалу Fox News.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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Вчера, 15:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАМайк УолтцКиев
 
 
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