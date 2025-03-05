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В Белом доме заявили, что обсуждают с Киевом проведение переговоров
В Белом доме заявили, что обсуждают с Киевом проведение переговоров - РИА Новости, 05.03.2025
В Белом доме заявили, что обсуждают с Киевом проведение переговоров
США обсуждают с Украиной дату и место проведения возможных переговоров, уверены, что смогут достичь мира по их итогам, заявил советник американского президента... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T16:13:00+03:00
2025-03-05T16:13:00+03:00
2025-03-05T16:14:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. США обсуждают с Украиной дату и место проведения возможных переговоров, уверены, что смогут достичь мира по их итогам, заявил советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц. "Мы (с Украиной - ред.) говорим о месте и дате проведения, составе команд для переговоров... Был сделан позитивный шаг к тому, чтобы сказать, что мы будем вести переговоры о... мире", - отметил Уолтц в интервью телеканалу Fox News.
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в мире, украина, сша, майк уолтц, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Майк Уолтц, Киев
В Белом доме заявили, что обсуждают с Киевом проведение переговоров
Уолтц: США обсуждают с Украиной дату и место проведения возможных переговоров