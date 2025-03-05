https://ria.ru/20250305/ssha-2003234953.html

Bloomberg: у Киева могут закончиться боеприпасы через несколько месяцев

Bloomberg: у Киева могут закончиться боеприпасы через несколько месяцев - РИА Новости, 05.03.2025

Bloomberg: у Киева могут закончиться боеприпасы через несколько месяцев

Приостановка военной помощи со стороны США может привести к нехватке боеприпасов на Украине в течение нескольких месяцев, что приведет страну к перспективе... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T15:48:00+03:00

2025-03-05T15:48:00+03:00

2025-03-05T15:51:00+03:00

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Приостановка военной помощи со стороны США может привести к нехватке боеприпасов на Украине в течение нескольких месяцев, что приведет страну к перспективе поражения, сообщает агентство Блумберг. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил данное решение. Затем Зеленский попытался извиниться после перепалки с Трампом, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Кроме того, Зеленский заявил, что по-прежнему готов подписать сделку с США по редкоземельным металлам, передавало агентство Рейтер. "Если Трамп окончательно прекратит поддержку Киева, не предприняв достаточных дипломатических шагов для прекращения боевых действий, Украина столкнется с перспективой поражения. Ее поставленные США танки, ракетные установки и системы ПВО останутся без боеприпасов всего за несколько месяцев", — отмечает агентство. Блумберг подсчитал, что госдепартамента США с февраля 2022 года Вашингтон предоставил Украине более 64 миллиардов долларов военной помощи, включая зенитные комплексы Patriot, HIMARS, NASAMS, танки Abrams и другие вооружения. Несмотря на заверения Германии и стран Балтии о продолжении поддержки Украины, Блумберг указывает, что Европа пока не обладает достаточными возможностями, чтобы компенсировать прекращение американских поставок. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250305/ssha-2003224376.html

https://ria.ru/20250305/reygan-2003220149.html

https://ria.ru/20250305/ssha-2003229432.html

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины