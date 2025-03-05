https://ria.ru/20250305/ssha-2003229432.html

Эксперт рассказал о последствиях ослабления военного присутствия США в мире

Эксперт рассказал о последствиях ослабления военного присутствия США в мире - РИА Новости, 05.03.2025

Эксперт рассказал о последствиях ослабления военного присутствия США в мире

Ослабление глобального военного присутствия США приведет к усилению региональных держав, считает эксперт по Закавказью, член Российско-Азербайджанского... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T15:30:00+03:00

2025-03-05T15:30:00+03:00

2025-03-05T15:30:00+03:00

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БАКУ, 5 мар – РИА Новости. Ослабление глобального военного присутствия США приведет к усилению региональных держав, считает эксперт по Закавказью, член Российско-Азербайджанского экспертного совета, специалист по международным конфликтам Рафик Исмаилов. "Новые меры (американского президента) Дональда Трампа могут в конечном итоге больно ударить по самой Америке. Ослабление глобального военного присутствия США приведет к усилению региональных держав. Мы уже наблюдаем ситуацию, когда отказ американцев от поддержки курдских вооруженных формирований в Сирии привел к отказу последних от вооруженной борьбы против Турции. И таких примеров будет много", - сказал РИА Новости Исмаилов. По его словам, первые внешнеполитические шаги администрации Трампа в полной мере можно считать революционными, так как фактически он пересматривает весь спектр взаимоотношений в сфере безопасности, экономики и торговли с традиционными союзниками США. "Он заявляет, что Евросоюз был создан, чтобы обмануть США, вводит торговые пошлины не только в отношении Китая, но и в отношении Канады и ЕС. Вдобавок он требует увеличения Европой расходов на собственную безопасность и явно намерен уменьшить американское военное присутствие на различных участках мировой географии. Давать однозначную оценку такого рода действиям сегодня слишком рано. На первый взгляд может показаться, что они полностью отвечают интересам США, которые более не собираются нести на себе бремя ответственности за всех союзников", - отметил Исмаилов. Эксперт выразил уверенность, что такой взгляд может оказаться обманчивым, так как США фактически отказываются от статуса глобальной мировой державы, хотя глобальное присутствие США гарантировало стране полное господство американских высокотехнологичных компаний на мировом рынке, а это гарантировало рост американского фондового рынка и поддержание доминирования доллара, как основной мировой валюты. Исмаилов уверен, что лидерство американской экономики во многом обеспечивается той самой послевоенной системой международных отношений, а пересмотр традиционных внешнеполитических подходов США чреват определенными рисками. По его словам, с одной стороны может показаться, что США платили непомерную цену за обеспечение Европы, но с другой, это гарантировало доминирование американского ВПК на мировом рынке вооружений, в том числе европейском. Как минимум, практически все европейские страны заключили крупные контракты на закупку американских F-35. Одна только Финляндия в 2021 году заключила контракт на поставку 64 самолетов. "А ведь это не просто одноразовые закупки, а зависимость на долгие годы и долгосрочные контракты на техническое обслуживание. Теперь Европа будет вынуждена наращивать свой ВПК, что в среднесрочной перспективе может привести не только к потере американцами части европейского рынка, но и возникновению сильного европейского конкурента на мировом рынке вооружений. То же самое касается и других сфер экономики, где Европа потенциально способна заменить американские компании своими. Фактически Европа в какой-то степени повторит российский путь импортозамещения", - отметил азербайджанский эксперт. Он подчеркнул, что то же самое касается Китая, который, к примеру, уже вводит тарифы на американскую сельхозпродукцию, что может сильно ударить по сельскому хозяйству в ряде центральных штатов США.

https://ria.ru/20250201/ekspert-1996769248.html

https://ria.ru/20250219/nyt-2000223868.html

https://ria.ru/20250218/evropa-1999963160.html

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сша, европа, китай, дональд трамп, евросоюз, в мире