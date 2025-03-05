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США прекратили делиться разведданными с Украиной, пишет FT - РИА Новости, 05.03.2025
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15:14 05.03.2025 (обновлено: 15:38 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/ssha-2003224376.html
США прекратили делиться разведданными с Украиной, пишет FT
США прекратили делиться разведданными с Украиной, пишет FT - РИА Новости, 05.03.2025
США прекратили делиться разведданными с Украиной, пишет FT
США перестали предоставлять разведданные Киеву, но продолжают передавать информацию о России и Украине ближайшим союзникам, сообщила газета Financial Times со... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T15:14:00+03:00
2025-03-05T15:38:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. США перестали предоставлять разведданные Киеву, но продолжают передавать информацию о России и Украине ближайшим союзникам, сообщила газета Financial Times со ссылкой на чиновников. "Вашингтон заморозил каналы передачи разведданных Украине. Но &lt;...&gt; США все еще предоставляют разведданные о России и Украине ближайшим союзникам, в том числе Британии", — говорится в материале. Ранее газета Daily Mail написала, что Белый дом запретил Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки после приостановки Штатами военной помощи Украине. Накануне телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США прекращают поставки Киеву до тех пор, пока президент не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам.Как уточнил премьер-министр Польши Дональд Туск, в стране прекратил работу военный аэропорт Жешув — главный хаб для отправки Киеву оружия и гуманитарной помощи из Соединенных Штатов.В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.Глава государства заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как отметили в Кремле, слова главы киевского режима в Белом доме еще раз доказали правоту российского президента Владимира Путина: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002954168.html
https://ria.ru/20250305/tramp-2003117861.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, дональд туск, киев
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дональд Туск, Киев
США прекратили делиться разведданными с Украиной, пишет FT

Financial Times: Вашингтон заморозил каналы передачи разведданных Украине

© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. США перестали предоставлять разведданные Киеву, но продолжают передавать информацию о России и Украине ближайшим союзникам, сообщила газета Financial Times со ссылкой на чиновников.
"Вашингтон заморозил каналы передачи разведданных Украине. Но <...> США все еще предоставляют разведданные о России и Украине ближайшим союзникам, в том числе Британии", — говорится в материале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Проект Ukraine сняли с финансирования. Россия закроет его до конца года
4 марта, 13:22
Ранее газета Daily Mail написала, что Белый дом запретил Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки после приостановки Штатами военной помощи Украине.
Накануне телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США прекращают поставки Киеву до тех пор, пока президент не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам.
Как уточнил премьер-министр Польши Дональд Туск, в стране прекратил работу военный аэропорт Жешув — главный хаб для отправки Киеву оружия и гуманитарной помощи из Соединенных Штатов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
В двух словах: Трамп указал Украине ее место
Вчера, 08:17
В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
Глава государства заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Как отметили в Кремле, слова главы киевского режима в Белом доме еще раз доказали правоту российского президента Владимира Путина: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
"Несколько дней". Hill сообщил, что ждет Украину после остановки помощи США
Вчера, 14:51
 
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