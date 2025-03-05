https://ria.ru/20250305/ssha-2003215265.html

В США выступили с неожиданным заявлением о ДНР и ЛНР

В США выступили с неожиданным заявлением о ДНР и ЛНР - РИА Новости, 05.03.2025

В США выступили с неожиданным заявлением о ДНР и ЛНР

Результатом переговоров по Украине должно стать не замораживание конфликта, а прочный и устойчивый мир, так как у США есть "более важные дела", заявил... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T14:52:00+03:00

2025-03-05T14:52:00+03:00

2025-03-05T14:52:00+03:00

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Результатом переговоров по Украине должно стать не замораживание конфликта, а прочный и устойчивый мир, так как у США есть "более важные дела", заявил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью телеведущему Пирсу Моргану."У нас есть более важные дела на планете, чем будущее, в котором Луганск и Донецк будут играть центральную роль в чьей-то политике", — считает он.По мнению эксперта, решение по урегулированию конфликта должно быть принято в Совете Безопасности ООН, а его постоянные члены, по его словам, выступят гарантами заключенного мира.Во вторник телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. По данным СМИ, поставки прекратились в районе 4.30 мск во вторник.Несмотря на примирительное заявление Владимира Зеленского, Вашингтон не стал отменить это решение.Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, приостановка поставок американских вооружений Украине даст надежду, что киевский режим может склониться в сторону мирного урегулирования.

https://ria.ru/20250305/medvedev-2003153620.html

https://ria.ru/20250305/pomosch-2003204597.html

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в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий песков, оон, луганск