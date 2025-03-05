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В США выступили с неожиданным заявлением о ДНР и ЛНР - РИА Новости, 05.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:52 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/ssha-2003215265.html
В США выступили с неожиданным заявлением о ДНР и ЛНР
В США выступили с неожиданным заявлением о ДНР и ЛНР - РИА Новости, 05.03.2025
В США выступили с неожиданным заявлением о ДНР и ЛНР
Результатом переговоров по Украине должно стать не замораживание конфликта, а прочный и устойчивый мир, так как у США есть "более важные дела", заявил... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T14:52:00+03:00
2025-03-05T14:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
дмитрий песков
оон
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Результатом переговоров по Украине должно стать не замораживание конфликта, а прочный и устойчивый мир, так как у США есть "более важные дела", заявил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью телеведущему Пирсу Моргану."У нас есть более важные дела на планете, чем будущее, в котором Луганск и Донецк будут играть центральную роль в чьей-то политике", — считает он.По мнению эксперта, решение по урегулированию конфликта должно быть принято в Совете Безопасности ООН, а его постоянные члены, по его словам, выступят гарантами заключенного мира.Во вторник телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. По данным СМИ, поставки прекратились в районе 4.30 мск во вторник.Несмотря на примирительное заявление Владимира Зеленского, Вашингтон не стал отменить это решение.Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, приостановка поставок американских вооружений Украине даст надежду, что киевский режим может склониться в сторону мирного урегулирования.
https://ria.ru/20250305/medvedev-2003153620.html
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в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий песков, оон, луганск
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, ООН, Луганск
В США выступили с неожиданным заявлением о ДНР и ЛНР

Джеффри Сакс: у США есть более важные дела, чем ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Результатом переговоров по Украине должно стать не замораживание конфликта, а прочный и устойчивый мир, так как у США есть "более важные дела", заявил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью телеведущему Пирсу Моргану.
"У нас есть более важные дела на планете, чем будущее, в котором Луганск и Донецк будут играть центральную роль в чьей-то политике", — считает он.
Визит Зеленского в США для подписания соглашения о полезных ископаемых - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Зеленский достал Трампа, заявил Медведев
11:13
По мнению эксперта, решение по урегулированию конфликта должно быть принято в Совете Безопасности ООН, а его постоянные члены, по его словам, выступят гарантами заключенного мира.
Во вторник телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. По данным СМИ, поставки прекратились в районе 4.30 мск во вторник.
Несмотря на примирительное заявление Владимира Зеленского, Вашингтон не стал отменить это решение.
Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, приостановка поставок американских вооружений Украине даст надежду, что киевский режим может склониться в сторону мирного урегулирования.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
В Госдуме назвали приостановку США помощи Украине триггером для Зеленского
14:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковООНЛуганск
 
 
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