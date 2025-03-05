Рейтинг@Mail.ru
NYT: США не возобновили помощь Украине, несмотря на оправдания Зеленского - РИА Новости, 05.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:23 05.03.2025 (обновлено: 14:48 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/ssha-2003186050.html
NYT: США не возобновили помощь Украине, несмотря на оправдания Зеленского
NYT: США не возобновили помощь Украине, несмотря на оправдания Зеленского - РИА Новости, 05.03.2025
NYT: США не возобновили помощь Украине, несмотря на оправдания Зеленского
США не стали отменять решение о прекращении помощи Украине, несмотря на примирительное заявление Владимира Зеленского, пишет The New York Times. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T13:23:00+03:00
2025-03-05T14:48:00+03:00
в мире
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003186779_0:68:3072:1796_1920x0_80_0_0_5f083256ed5a7491db4bb7c60a22eaa0.jpg
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. США не стали отменять решение о прекращении помощи Украине, несмотря на примирительное заявление Владимира Зеленского, пишет The New York Times.Накануне Зеленский написал в соцсети X, что ему досадно из-за того, что встреча с президентом США "пошла не так", и выразил готовность работать под "сильным руководством" Трампа ради достижения мира.Как отмечает NYT, глава Белого дома, по-видимому, положительно отнесся к словам Зеленского."Однако Трамп оставил в силе свой запрет на дальнейшую поставку оружия и другой важной помощи Украине", — говорится в статье.Но пока неясно, будет ли заявления Зеленского достаточно, чтобы убедить американского лидера возобновить помощь, пишет, в свою очередь, The Wall Street Journal.Зеленский 28 февраля посетил Вашингтон для подписания соглашения по редкоземельным металлам. Однако перед переговорами в Белом доме между ним, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом началась перепалка. В результате президент США выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка сорвалась.По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.В начале этой недели стало известно, что США приостанавливают всю военную помощь для Украины, пока Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. В Кремле отметили, что остановка американской военной помощи может подтолкнуть Киев к началу мирного процесса.
https://ria.ru/20250305/tramp-2003117861.html
https://ria.ru/20250305/pomosch-2003012828.html
https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2002843219.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Тузова
Ольга Тузова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003186779_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0c770a9cebb8f935f12fe667132fe31f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп

NYT: США не возобновили помощь Украине, несмотря на оправдания Зеленского

© Getty Images / picture allianceПогрузка артиллерийских боеприпасов на грузовой самолет американской авиакомпании в аэропорту Жешув-Ясенка
Погрузка артиллерийских боеприпасов на грузовой самолет американской авиакомпании в аэропорту Жешув-Ясенка - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Getty Images / picture alliance
Погрузка артиллерийских боеприпасов на грузовой самолет американской авиакомпании в аэропорту Жешув-Ясенка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. США не стали отменять решение о прекращении помощи Украине, несмотря на примирительное заявление Владимира Зеленского, пишет The New York Times.
Накануне Зеленский написал в соцсети X, что ему досадно из-за того, что встреча с президентом США "пошла не так", и выразил готовность работать под "сильным руководством" Трампа ради достижения мира.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
В двух словах: Трамп указал Украине ее место
08:17
Как отмечает NYT, глава Белого дома, по-видимому, положительно отнесся к словам Зеленского.
"Однако Трамп оставил в силе свой запрет на дальнейшую поставку оружия и другой важной помощи Украине", — говорится в статье.
Но пока неясно, будет ли заявления Зеленского достаточно, чтобы убедить американского лидера возобновить помощь, пишет, в свою очередь, The Wall Street Journal.
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
"Не все так очевидно". Сколько ВСУ продержатся без помощи Запада
08:00
Зеленский 28 февраля посетил Вашингтон для подписания соглашения по редкоземельным металлам. Однако перед переговорами в Белом доме между ним, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом началась перепалка. В результате президент США выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка сорвалась.
По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
В начале этой недели стало известно, что США приостанавливают всю военную помощь для Украины, пока Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
В Кремле отметили, что остановка американской военной помощи может подтолкнуть Киев к началу мирного процесса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Европа породила Зеленского — и он ее убьет
Вчера, 08:00
 
В миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала