NYT: США не возобновили помощь Украине, несмотря на оправдания Зеленского
© Getty Images / picture allianceПогрузка артиллерийских боеприпасов на грузовой самолет американской авиакомпании в аэропорту Жешув-Ясенка
© Getty Images / picture alliance
Погрузка артиллерийских боеприпасов на грузовой самолет американской авиакомпании в аэропорту Жешув-Ясенка. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. США не стали отменять решение о прекращении помощи Украине, несмотря на примирительное заявление Владимира Зеленского, пишет The New York Times.
Как отмечает NYT, глава Белого дома, по-видимому, положительно отнесся к словам Зеленского.
"Однако Трамп оставил в силе свой запрет на дальнейшую поставку оружия и другой важной помощи Украине", — говорится в статье.
Но пока неясно, будет ли заявления Зеленского достаточно, чтобы убедить американского лидера возобновить помощь, пишет, в свою очередь, The Wall Street Journal.
Зеленский 28 февраля посетил Вашингтон для подписания соглашения по редкоземельным металлам. Однако перед переговорами в Белом доме между ним, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом началась перепалка. В результате президент США выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка сорвалась.
По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
В Кремле отметили, что остановка американской военной помощи может подтолкнуть Киев к началу мирного процесса.
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