https://ria.ru/20250305/ssha-2003186050.html

NYT: США не возобновили помощь Украине, несмотря на оправдания Зеленского

NYT: США не возобновили помощь Украине, несмотря на оправдания Зеленского - РИА Новости, 05.03.2025

NYT: США не возобновили помощь Украине, несмотря на оправдания Зеленского

США не стали отменять решение о прекращении помощи Украине, несмотря на примирительное заявление Владимира Зеленского, пишет The New York Times. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T13:23:00+03:00

2025-03-05T13:23:00+03:00

2025-03-05T14:48:00+03:00

в мире

сша

украина

владимир зеленский

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003186779_0:68:3072:1796_1920x0_80_0_0_5f083256ed5a7491db4bb7c60a22eaa0.jpg

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. США не стали отменять решение о прекращении помощи Украине, несмотря на примирительное заявление Владимира Зеленского, пишет The New York Times.Накануне Зеленский написал в соцсети X, что ему досадно из-за того, что встреча с президентом США "пошла не так", и выразил готовность работать под "сильным руководством" Трампа ради достижения мира.Как отмечает NYT, глава Белого дома, по-видимому, положительно отнесся к словам Зеленского."Однако Трамп оставил в силе свой запрет на дальнейшую поставку оружия и другой важной помощи Украине", — говорится в статье.Но пока неясно, будет ли заявления Зеленского достаточно, чтобы убедить американского лидера возобновить помощь, пишет, в свою очередь, The Wall Street Journal.Зеленский 28 февраля посетил Вашингтон для подписания соглашения по редкоземельным металлам. Однако перед переговорами в Белом доме между ним, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом началась перепалка. В результате президент США выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка сорвалась.По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.В начале этой недели стало известно, что США приостанавливают всю военную помощь для Украины, пока Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. В Кремле отметили, что остановка американской военной помощи может подтолкнуть Киев к началу мирного процесса.

https://ria.ru/20250305/tramp-2003117861.html

https://ria.ru/20250305/pomosch-2003012828.html

https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2002843219.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Тузова

Ольга Тузова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп