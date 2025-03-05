https://ria.ru/20250305/ssha-2003181423.html

В США подорожают омары из-за пошлин против Канады

В США подорожают омары из-за пошлин против Канады - РИА Новости, 05.03.2025

В США подорожают омары из-за пошлин против Канады

Граждан США ждет подорожание омаров и свежих гребешков из-за новых пошлин против Канады, так как на нее приходится почти весь импорт Штатами этих морепродуктов, РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T13:02:00+03:00

2025-03-05T13:02:00+03:00

2025-03-05T13:02:00+03:00

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Граждан США ждет подорожание омаров и свежих гребешков из-за новых пошлин против Канады, так как на нее приходится почти весь импорт Штатами этих морепродуктов, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. США со вторника ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из Китая, повысив ставку на них до 20%. Штаты также намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации угроз президента США Дональда Трампа. Американский импорт омаров в 2024 году практически полностью зависел от Канады. Так, оттуда завезли 99,5% живых, свежих или охлажденных омаров на 353,7 миллиона долларов и 99,4% мороженых - на 645,9 миллиона долларов. Кроме того, 99,5% ввозимых Штатами приготовленных омаров на 384 миллиона долларов также были из Канады. Сильно зависит от канадцев и американский импорт живых, свежих или охлажденных гребешков - их доля в импорте США достигла в прошлом году 98,8% с объемом поставок в 84,8 миллиона долларов. Однако в поставках мороженых гребешков и подвергнутых тепловой обработке США полагаются и на другие страны, а доля Канады в поставках этих продуктов составила только 12% и 39% соответственно. Также Вашингтон покупал у Оттавы 84,8% палтуса на 143,8 миллиона долларов, 83,3% мороженых крабов на 885,3 миллиона, 81,2% живых, свежих или охлажденных устриц на 54,3 миллиона долларов. Еще Канада заняла заметную долю в 47,8% в поставках в США атлантического лосося - на 570,3 миллиона долларов. Введение страной пошлин на ввоз иностранного товара обычно приводит к подорожанию продукции для конечного потребителя - импортеры напрямую переносят в цены свои дополнительные издержки. Один из самых известных примеров - тарифная война между США и Европой в начале 1960-х годов. Тогда Европейское экономическое сообщество (предшественник ЕС) ввело 45-процентный тариф на курятину из США, что привело к моментальному скачку цен на нее на 40%, а затем и падению импорта более чем вдвое за год.

https://ria.ru/20250203/kanada-1996972023.html

https://ria.ru/20250305/tramp-2003117861.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, канада, китай, дональд трамп, евросоюз, в мире