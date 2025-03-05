В США подорожают омары из-за пошлин против Канады
США подорожают омары и гребешки из-за новых пошлин против Канады
© AP Photo / Lisa PooleОмары
© AP Photo / Lisa Poole
Омары. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Граждан США ждет подорожание омаров и свежих гребешков из-за новых пошлин против Канады, так как на нее приходится почти весь импорт Штатами этих морепродуктов, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы.
США со вторника ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из Китая, повысив ставку на них до 20%. Штаты также намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации угроз президента США Дональда Трампа.
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Американский импорт омаров в 2024 году практически полностью зависел от Канады. Так, оттуда завезли 99,5% живых, свежих или охлажденных омаров на 353,7 миллиона долларов и 99,4% мороженых - на 645,9 миллиона долларов. Кроме того, 99,5% ввозимых Штатами приготовленных омаров на 384 миллиона долларов также были из Канады.
Сильно зависит от канадцев и американский импорт живых, свежих или охлажденных гребешков - их доля в импорте США достигла в прошлом году 98,8% с объемом поставок в 84,8 миллиона долларов. Однако в поставках мороженых гребешков и подвергнутых тепловой обработке США полагаются и на другие страны, а доля Канады в поставках этих продуктов составила только 12% и 39% соответственно.
Введение страной пошлин на ввоз иностранного товара обычно приводит к подорожанию продукции для конечного потребителя - импортеры напрямую переносят в цены свои дополнительные издержки. Один из самых известных примеров - тарифная война между США и Европой в начале 1960-х годов. Тогда Европейское экономическое сообщество (предшественник ЕС) ввело 45-процентный тариф на курятину из США, что привело к моментальному скачку цен на нее на 40%, а затем и падению импорта более чем вдвое за год.