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США запретили Британии делиться разведданными с Украиной, пишут СМИ

США запретили Британии делиться разведданными с Украиной, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2025

США запретили Британии делиться разведданными с Украиной, пишут СМИ

США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки на фоне приостановки Штатами военной помощи Украине, сообщает британская газета... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T08:31:00+03:00

2025-03-05T08:31:00+03:00

2025-03-05T08:32:00+03:00

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки на фоне приостановки Штатами военной помощи Украине, сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на источники. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил сообщения о принятии такого решения. "США запретили Великобритании делиться с Украиной разведданными из Вашингтона в рамках отказа от поддержки Владимира Зеленского... Запрет распространяется на такие организации, как Управление правительственной связи Великобритании (GCHQ), спецслужбы и разведывательные подразделения минобороны", - говорится в публикации издания. Трамп на прошлой неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. В среду по московскому времени Трамп во время выступления в американском конгрессе заявил о том, что получил письмо от Зеленского с заверением готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине.

https://ria.ru/20250305/tramp-2003112307.html

https://ria.ru/20250305/tramp-2003117861.html

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в мире, сша, украина, великобритания, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин