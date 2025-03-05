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США введут ответные пошлины на завышенные пошлины, заявил Трамп

США введут ответные пошлины на завышенные пошлины, заявил Трамп - РИА Новости, 05.03.2025

США введут ответные пошлины на завышенные пошлины, заявил Трамп

США 2 апреля введут ответные тарифы против стран, взимающих завышенные пошлины на американские товары, заявил во вторник президент Дональд Трамп. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T06:09:00+03:00

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экономика

сша

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ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. США 2 апреля введут ответные тарифы против стран, взимающих завышенные пошлины на американские товары, заявил во вторник президент Дональд Трамп. "Индия облагает наши автомобили пошлинами свыше 100%, Китай – вдвое больше, чем мы с них, а Европа делает то же самое. Это закончится 2 апреля", – сказал Трамп, выступая перед конгрессом. По его словам, США больше не намерены терпеть неравноправные торговые условия. "Если другие страны не допускают нас на свой рынок, мы поступим с ними так же. Мы возьмем триллионы долларов и создадим рабочие места, каких еще не было", – отметил Трамп. Президент также подчеркнул, что новая политика направлена на защиту национального производства и американской экономики. "С 2 апреля ответные пошлины вступят в силу", – подчеркнул он.

https://ria.ru/20250226/tramp-2001816953.html

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Трамп о намерении увеличить тарифы на импортные товары Трамп рассказал о намерении увеличить тарифы на импортные товары, а также объявил, что Китай, Индия и Евросоюз должны быть готовы к ответным пошлинам США, они вступят в силу 2 апреля 2025-03-05T06:09 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, сша, китай, европа, дональд трамп